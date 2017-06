Konstant-Strom-LED-Treiber mit 65 Watt für flimmerfreies Licht

14.06.2017

Mean Well, im Vertrieb von Emtron Electronic, stellt gleich zwei neue LED-Treiber in flimmerfreiem Schaltungs-Design mit 65 Watt vor. Dabei unterscheidet der Hersteller den LED-Treiber Idlc als Variante im Kunststoffgehäuse, das Model Idpc ohne Gehäuse als Open-Frame-Version, zum direkten Integrieren in das Lampen-Design. Beide haben die gleichen elektrischen Spezifikationen.

Sie bieten einen Konstant-Strom-Ausgang zum direkten, effizienten Betreiben der LED und verfügen darüber hinaus über eine aktive Leistungsfaktor-Korrektur. Beim Schaltungs-Design wurde wiederum besonderen Wert auf die gestiegenen Anforderungen moderner LED-Treiber gelegt. Sie erfüllen damit die Forderung, besonders aus dem Innenraum-LED-Beleuchtungsmarkt, nach flimmerfreiem Licht. Dabei zielt das Schlagwort "Flimmerfreiheit" hier ebenso auf physiologischen Empfindungen, als auch auf die unproblematische Verwendung der LED-Beleuchtung z.B. im Zusammenspiel mit Kameras ab. Um den gestiegenen Konstruktions- und Installations-Anforderungen an moderne Innenraumleuchten gerecht zu werden, bietet der Hersteller zwei mechanisch unterschiedliche Versionen an. Beide Versionen, sowohl mit Kunststoff-Gehäuse als auch die Open-Frame-Ausführung, verfügen über einen weiten Eingangsbereich zwischen 180 - 295 VAC und liefern, je nach Modell, konstante Ausgangsströme von 700, 1.050, 1.400 oder 1.750 mA. Die Effizienz beträgt bis zu 89 %. Darüber hinaus tragen die Modelle Prüfzertifikate gemäß UL, CUL, Enec und CB. Sie entsprechen damit den internationalen Sicherheitsvorschriften für LED-Beleuchtung.