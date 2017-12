Konny Reimann engagiert sich für Lampen-Recycling

6.12.2017

Begleitet von einem Millionenpublikum packt Konny Reimann, der wohl prominenteste Auswanderer Deutschlands, in den letzten Jahren eigenhändig beim Bau seiner Häuser lieber selbst an, als andere für sich arbeiten zu lassen. Er weiß auch, worauf es bei der Installation von Licht und deren Entsorgung ankommt. Bei seinen Projekten achtet er auf einen umweltfreundlichen Umgang mit den Materialien und begrüßt das Lampen-Recycling in Deutschland.

"Klasse, dass sich in der Lichtbranche Unternehmen für das Lampen-Recycling engagieren. Lightcycle bietet schon seit zehn Jahren ein bundesweites Sammelstellennetzwerk für Gewerbe und Verbraucher in Deutschland an", erklärt Reimann, der selbst alte LED- und Energiesparlampen zu einer Sammelstelle bringt, wie zum hagebau Markt in Wesseling bei Köln. "Es ist so einfach, was für die Ressourcenschonung zu tun," so Reimann weiter. "Durch das Lampen-Recycling wurden in den letzten Jahren über 60.000 Tonnen an Materialien dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Das ist eine gute Sache."