Kongresszentrum Lugano mit LED-Licht- und Steuerungstechnik von Zumtobel

14.09.2017

Das Kongresszentrum im schweizerischen Lugano hat bei der Erneuerung der Beleuchtung auf Lichtlösung der Zumtobel Group gesetzt, die sich harmonisch in die Gebäudearchitektur integriert. Dabei wurden moderne LED-Lichttechnologie sowie Steuerungstechnik der Marken Zumtobel, Thorn, Tridonic und Zumtobel Group Services kombiniert.

Für die geplante zentrale Steuerung der neuen Craft-Leuchten über das Lichtmanagementsystem Litecom von Zumtobel Group Services erwies sich die bestehende alte Lichtinstallation in der Planungsphase als technische Hürde. Mit der vorhandenen Verkabelung konnten nicht alle neuen Leuchten über die Bus-Leitung adressiert werden, um diese künftig über eine zentrale Bedieneinheit steuern und dimmen zu können. Zudem ließ das Gebäude aus Beton keine Neuverlegung von Leitungen zu und machte auch eine Funkübertragung der Steuerungssignale von der Bedieneinheit an die Leuchte unmöglich.

Im größten Saal, dem weitläufigen Amphitheater, fanden sich ursprünglich 43 Leuchten bestückt mit 650W Halogenlampen . Vorgabe war es, dass sich die neuen Leuchten in die vorhandenen Aussparungen und Boxen in der Betondecke einfügen. Zumtobel stellte eine kundenspezifische Sonderlösung bereit: Mit der neu installierten LED-Leuchte 'Craft' in Sonderausführung konnte der Energieverbrauch in der Konzerthalle auf die gesamte Beleuchtungssituation umgelegt nahezu auf ein Zehntel des vorherigen Verbrauchs gesenkt werden (von 28kW auf 2,9kW).

"Die wohl größte Herausforderung bei der Modernisierung der Beleuchtungslösung stellten die unveränderbaren baulichen Gegebenheiten in dem Gebäude aus Beton dar. Die technischen Einschränkungen und vorgegebenen Aussparungen für die Leuchten ließen keine Standardlösung zu. Es war von großem Vorteil, dass wir auf ein breites Produktportfolio unserer Marken zugreifen können. Mit der Kombination der Produkte von Thorn, Tridonic, Zumtobel und Zumtobel Group Services ist es gelungen, unserem Kunden eine Lichtlösung zu bieten, die genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist", so Stefano Dragonetti, Verkaufsleiter von Zumtobel in der italienischen Schweiz.

Die Lösung bestand darin, das bereits existente Stromnetz als "Kanal" zu nutzen, so wie es mit Ready2mains von Tridonic möglich ist. Die Ready2mains-Schnittstelle überträgt Steuerungsbefehle digital auf die Netzleitung und verbindet so Bedieneinheiten, Litecom und Leuchten. Eine Neu- Verdrahtung entfällt, da die Kommunikation über das schon vorhandene Stromnetz erfolgt.

Das Lichtmanagementsystem Litecom sorgt im Kongresszentrum für mehr Flexibilität und Komfort in der Bedienung. Zuvor wurden alle Leuchten im Amphitheater über einen vergleichsweise großen Phasendimmer gesteuert bzw. gedimmt, der nun durch ein wesentlich kleineres und einfacher zu bedienendes Model ersetzt worden ist: den Controller Litecom Ccd. Durch vorprogrammierbare und auf Knopfdruck rasch abrufbare Lichtstimmungen kann flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagiert werden. Die zentrale Bedienstelle wurde direkt im großen Saal platziert.

Durch die digitale Anbindung des Litecom-Lichtmanagementsystems an das lokale Netzwerk (LAN) kann die Bedienung auch über das Smartphone oder Tablet erfolgen, was die Bedienerfreundlichkeit erhöht. Der Webzugang ermöglicht zudem eine Fernwartung und bietet damit alle Vorteile einer zeitnahen und fachmännischen Unterstützung seitens Zumtobel Group Services.

Nicht nur im Amphitheater, auch in den anderen Räumlichkeiten des Kongresszentrums stellte die unveränderbare Gebäudestruktur aus Beton eine besondere Herausforderung an die zukünftige Lichtlösung dar, da die bestehenden Aussparungen in der Decke bereits die Abmessungen für die Leuchten vorgaben. Das breite Produktportfolio über alle Marken der Zumtobel Group erleichterte diese Aufgabe. In den Gängen und Garderobenbereichen wurde die alte Beleuchtung durch die Downlights Base LED von Thorn und Credos von Zumtobel abgelöst. Die Downlights liefern exakt die gewünschte Lichtstärke und Lichtqualität und sind somit die geeignete Neubesetzung. Im großen Foyer sorgen Slotlight infinity und Credos Downlights von Zumtobel für eine optimale Beleuchtungssituation.

Das Kongresszentrum in Lugano aus dem Jahre 1975 wurde von den ortsansässigen und immer noch aktiven Architekten Otto & Associati entworfen. Der Gebäudekomplex aus Beton teilt sich im Erdgeschoss in das große Foyer auf 1.100 m² Fläche und das Amphitheater, das bis zu 1.130 Personen aufnehmen kann. In der ersten Etagen finden sich ein großer Saal und weitere Räumlichkeiten, die für Seminare und Tagungen vorgesehen sind, sowie ein Restaurant mit Terrasse in den angrenzenden Park.