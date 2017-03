Kompakte Webinar-Pakete für Lichtplaner bei Trilux

17.03.2017

Neue Technologien, neue Trends, neue Möglichkeiten: Die Welt des Lichts entwickelt sich in rasanter Geschwindigkeit weiter. Speziell das Gebiet der Lichtplanung ist in den letzten Jahren noch komplexer geworden. Doch nicht immer ist die Zeit vorhanden, um die nötige Fortbildung wahrzunehmen. Deshalb bietet die Trilux Akademie ab sofort zwei Webinar-Reihen an, die speziell auf die Anforderungen an Lichtplaner im Innenraum zugeschnitten sind.

00 Das Webinar-Team der Trilux-Akademie freut sich auf professionelle Lichtplaner und Einsteiger, die trotz knapp bemessener Zeit nicht auf notwendige Weiterbildungen rund um das Thema Licht verzichten wollen.

Ob Grundlagenvermittlung oder Ausblick auf die aktuellen Trends – die Webinar-Pakete bieten kompaktes Wissen rund um das Thema Innenbeleuchtung. Die Teilnahme erfolgt bequem über den eigenen Computer. Die Tatsache, dass Lichtplanung umfangreiches Wissen erfordert, ist inzwischen weit verbreitet. Mit Licht lassen sich nicht nur schlicht Sehaufgaben bewältigen, sondern auch Emotionen wecken, das Wohlbefinden fördern und die Leistungsfähigkeit steigern. Für Planer von Beleuchtungsanlagen für Innenräume gilt es, neben diesen Aspekten noch vieles Weiteres zu berücksichtigen: Welche lichttechnischen und energetischen Normen und Vorschriften gelten bei der Beleuchtung von Arbeitsstätten?

Welche Qualitätskriterien müssen bei der Produktwahl beachtet werden?

Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisierung auf die Lichtplanung aus? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Trilux Akademie in den Webinar-Reihen "Grundlagen für Lichtplaner/Innen" und "Aktuelles für Lichtplaner/Innen". Beide Online-Lernpakete bestehen aus jeweils fünf Webinaren. Die Grundlagenreihe richtet sich in erster Linie an angehende Lichtprofis, die einen ersten Einstieg in die Materie erhalten möchten. Auch für alle, die ihr Wissen zum Thema Lichtplanung in einem anschließenden Präsenz-Lehrgang weiter vertiefen möchten, empfiehlt sich das Grundlagenpaket als Einstieg.