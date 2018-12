Kompakte Varianten des Lighting-Pads von Nimbus

28.12.2018

Nimbus hat zwei neue Varianten der Akustik-Pendelleuchte eingeführt: das Lighting-Pad Q 600 und R 600. Q 600 hat eine quadratische Form mit den Abmessungen von 600 x 600 mm und das runde R 600 hat einen Durchmesser von 696 mm. Die neuen Varianten der hochwirksamen, schallabsorbierenden Akustik-Pendelleuchte sind damit etwas kompakter als das bisher verfügbare Lighting Pad Q 900 und R 900.

Lighting-Pads kommt in nahezu allen Bereichen zum Einsatz, in denen eine hochwertige Licht- und Akustiklösung gefordert ist. In gehobenen, privaten Wohnbereichen lässt sich damit eine warme, behagliche Atmosphäre schaffen und eine differenzierte Raumgliederung unterstützen. Das in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältliche Licht-Akustik-Modul ermöglicht es, nun noch flexibler auf räumliche Vorgaben zu reagieren und individuell passende Lösungen zu entwickeln – einzeln, aber auch in der Anordnung als Gruppe oder in funtionellen Großstrukturen.

Wie alle Varianten, integrieren auch die neuen Lighting-Pads Q 600 und R 600 hinter der haptisch angenehmen Vliesoberfläche einen hocheffizienten Schallabsorber. Auf den ersten Blick nahezu unsichtbar, sind in das Vlies Hochleistungs-LEDs eingelassen.