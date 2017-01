Kompakte, effiziente Gleichspannungswandler von Mean-Well bei Emtron

Emtron hat die erfolgreiche Mean-Well-Serie geregelter Gleichspannungswandler SPA01 für die Platinenbestückung ins Programm aufgenommen. Der DC/DC-Konverter im SIP-Gehäuse (Single Inline Package, SIP) mit bewährter Standard-Pin-Belegung, adressiert die Anforderungen nach geregelten Wandlern mit kleinen Leistungen.

Die SPA01-Serie erweitert die bisherigen Spannungswandler SPR01-Serie mit ebenfalls 1 W Ausgangsleistung, bietet einen Arbeitstemperaturbereich von -40 bis +90 Grad Celsius, sowie einen größeren Eingangsspannungsbereich. Typ A verarbeitet Eingangsspannungen von 9 bis 18 V, Typ B von 18 bis 36 V und Typ C von 36 bis 75 V. Als Ausgangsspannungen liefert die SPA01-Serie, je nach Modell 5, 9, 12, 15, 18 und 24 Volt.

Darüber hinaus konnte Mean Well die Effizienz auf sehr gute 79 Prozent und die Eingangs-/Ausgangs-Isolation auf 1.500 VDC steigern. Damit eignet sich die neue DC/DC-Wandler-Serie noch besser für anspruchsvolle Anwendungen wie verteilte Stromversorgungsarchitekturen in der Industrie und Telekommunikation.