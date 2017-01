Kompakte DIN-Schienen-Stromversorgung von Mean Well

2.01.2017

Mean Well, hat eine neue, leistungsfähige und kompakte DIN-Schienen-Modellserie namens HDR entwickelt. Die ersten Modelle der Serie im Step-Shape-Kunststoffgehäuse mit 15, 30 und 60 Watt sind in Kürze bei Emtron verfügbar.

00 Kompakte DIN-Schienen-Stromversorgung von Mean Well: HDR 15, 30 und 60

Die Modellserie DR war die erste Generation von DIN-Schienen-Stromversorgungen im Step-Shape-Kunststoffgehäuse. Sie haben eine weite Verbreitung in allen industriellen Bereichen und in der Gebäudeautomation gefunden. Die neue HDR-Serie verfügt ebenfalls über das Step-Shape-Kunststoffgehäuse, ist jedoch deutlich leistungsfähiger und kompakter. Die Eingangsspannung kann im Bereich zwischen 85 ~ 264 VAC liegen. Ausgeführt sind die Modelle als Geräte der Schutzklasse II (kein Schutzleiter). Bei der Ausgangsspannung stehen Modelle mit 5, 12, 15, 24 oder 48 Volt zur Verfügung. Diese lässt sich zusätzlich direkt mittels internem Potentiometer im Bereich ±10 Prozent feinjustieren. Die Bauhöhe beträgt einheitlich 90 mm und die kompakte Breite im Raster von 17,5 mm, ist abhängig von der Ausgangsleistung: 17,5 mm für die 15-W-Modelle, 35 mm für 30 W oder 52,5 mm für die Ausführungen mit 60 W Ausgangsleistung. Mit diesem schlanken Design erfüllt die HDR-Familie die speziell in Europa geltenden Forderungen gemäß EN 43880.