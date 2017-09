Komfortables Grundleuchten mit IQ-Leuchten von Nimbus

28.09.2017

Die IQ-Technologie von Nimbus schließt die Lücke zwischen simplen Bewegungsmeldern und komplexen Lichtmanagementsystemen. Entsprechend ausgestattete Leuchten aus der Serie Modul Q 36, -49, -64 und der Serie 'Modul Q/R Project' aktivieren sich nur, wenn notwendig und dimmen sich sonst auf eine Grund-Beleuchtungsstärke ab. Die relevanten Parameter können direkt an den Plug-and-play-Leuchten eingestellt werden.

Licht nach Bedarf – was sich bislang nur mittels Bewegungsmeldern oder komplexen Steuerungssystemen realisieren ließ, funktioniert nun fast von allein. Zumindest wenn die Leuchten von Nimbus kommen und den Serien 'Modul Q' bzw. 'Modul Q Project' oder 'Modul R Project' entstammen.

Diese Serien können mit der neuen IQ-Technologie zur Präsenz- und Tagelichtsteuerung ausgestattet werden. Mit einem miniaturisierten Präsenz- und Umgebungslichtsensor ausgestattet, nehmen die 17 mm flachen LED-Leuchten Veränderungen ihrer Umgebung wahr – Bewegungen im Raum ebenso wie die Umgebungshelligkeit. Der Schwellenwert, ab dem sich die Leuchte aktiviert oder deaktiviert lässt sich auf ihrer Rückseite per Drehregler vorgeben.

Dort finden sich zwei weitere Regler: einer für die Zeit, die die Leuchte weiterarbeitet, nachdem der Sensor keine weitere Bewegung meldet. Der dritte Regler wiederum dient der Vorgabe der Grundhelligkeit, also der Mindestbeleuchtungsstärke. Denn statt sich komplett zu deaktivieren, dimmt sich die Leuchte sanft ab und bleibt in einem Standby-Modus bei frei wählbarer Beleuchtungsstärke. Diese Option berührt wichtige Komfort- und Sicherheitsaspekte: Nutzer muss nicht mehr in einen Raum eintreten, der erst verzögert aus kompletter Dunkelheit erwacht.