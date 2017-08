Kölner Perspektiven zu Wohnen und Arbeiten: Rotterdam

2.08.2017

Die Wohnungsfrage ist zurück. Und zwar mit voller Wucht. Es fehlt an Wohnraum in den Metropolen. Mit der Architekturdebatte "Kölner Perspektiven zu Wohnen und Arbeiten: Rotterdam" am Montag, den 11. September 2017 fördert das KAP-Forum auf Europaebene den Austausch zwischen Architekten, Stadtplanern und am Bau Beteiligten.

Als Fachreferent dieser Diskussionsreihe konnte diesmal Mattijs van Ruijven, Leiter der Stadtentwicklungsplanung, Rotterdam, gewonnen werden. Er ist verantwortlich für Bauplanungen von rund 50.000 Wohnungen und für neue Infrastrukturen. Sein Vortrag skizziert die dynamische Entwicklung Rotterdams, in der Wohnen, Arbeiten und Freizeit gemeinsam gedacht werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie sich die vielfältigen Ansprüche an Wohnen und Arbeiten in einer wachsenden Stadt in Einklang bringen lassen und welche Gestaltungsmöglichkeiten sich dafür anbieten.

Spannender Ansatz, findet der italienische Leuchtenhersteller Artemide. Repräsentiert durch die Philosophie 'The Human Light' steht Artemide als Synonym für Design, Innovation und 'made in Italy'. Derzeit lotet das Unternehmen mit seiner hohen optoelektronischen Kompetenz aus, wie neue Möglichkeiten der Vernetzung die zukünftige Welt des Lichts weiter verändern werden: Im Forschungsprojekt Artemide Li-Fi etwa lassen sich drahtlos Daten innerhalb eines Büros via Licht übertragen – von Leuchte zu Leuchte, aber auch zwischen anderen intelligenten Objekten. Weiterführend arbeitet Artemide außerdem am Thema "Acoustic Light" – Leuchten, die Schall absorbieren und so das Raumklima im Büro beispielsweise verbessern kann. Denn Lichtdesign am Arbeitsplatz wird auch in Zukunft eine seiner vorrangigen Funktionen erfüllen: Dem Menschen ein Ambiente zu bieten, in dem er effizient arbeiten kann und sich wohlfühlt. Das hat Artemide gerade in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Eurocres umgesetzt.