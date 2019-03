KNX-Gateway für die Gebäudeautomation von Schnick-Schnack-Systems

29.03.2019

Die Schnick-Schnack-Systems GmbH aus Köln blickt auf eine sehr erfolgreiche Integrated Systems Europe zurück. Wie bereits in den vergangenen Jahren, waren die LED-Spezialisten aus Köln auf der Messe für Systemintegration (ISE) als Aussteller vertreten. In diesem Jahr verlief die Messe für das Unternehmen besonders erfreulich. Vor allem der auf der ISE erstmalig präsentierte KNX-Gateway sorgte unter den anwesenden Integratoren für Aufmerksamkeit.

Der weltweit anerkannte KNX-Standard erlaubt die intelligente Vernetzung von Elektroinstallationen in Gebäuden mittels eines Bussystems. Dabei bietet KNX Anwendern maßgeschneiderten Komfort. Der Standard sorgt für erhöhte Sicherheit für Gebäude und Nutzer und optimiert die Energieeffizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Immobilie. Es stehen mehr als 7.000 zertifizierte Produkte von über 400 internationalen Herstellern zur Verfügung, die alle miteinander kompatibel sind. Somit bietet KNX Bauherren, Architekten und Investoren ein hohes Maß an Zukunftssicherheit.

Ein wesentlicher Vorteil des KNX-Gateway besteht darin, dass sich die globale Helligkeit des Systems separat am Gerät einstellen lässt, ohne dass dafür systemseitig neue Inhalte angelegt werden müssen. Die so hergestellte klare Trennung in Content- bzw. Gestaltungsbereiche und Helligkeitssteuerung der Haustechnik garantiert Technikern eine unkomplizierte und sichere Bedienung des Systems. Darüber hinaus schaltet der Schnick-Schnack-Systems KNX-Gateway vorhandene LED-Streifen vollständig ab, was den Stromverbrauch um bis zu 80% gegenüber Stand-by-Betrieb reduziert.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der diesjährigen ISE", bestätigt Solveig Busler, Mitglied der Geschäftsleitung von Schnick-Schnack-Systems. "Wir hatten einige spannende Produkte dabei, die genau auf die Bedürfnisse des Integrationsmarktes zugeschnitten sind. Unser neuer KNX-Gateway kam sehr gut bei den Integratoren an. Aber auch unsere M-Dots, Stränge aus jeweils zehn LEDs, aus denen sich beliebige Formen und Konturen kreieren lassen, fanden viel Zuspruch. Es ist schön zu sehen, dass wir mit unseren Produkten erneut einen Nerv getroffen zu haben scheinen."