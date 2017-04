Kabellose LED-Leuchten von Nimbus

10.04.2017

Wenn in einer Tiefgarage immer wieder Lampen ausfallen, dann leidet nicht nur die Sicherheit der Nutzer. Es entsteht auch ein immenser Wartungsaufwand für den Betreiber. In der Oldenburger Tiefgarage Heiligengeist-Höfe löste man das Problem mit der Umrüstung auf moderne LED-Technik – und zwar im Mietkonzept der Deutschen Lichtmiete.

Auch Walter Knoll zeigt sich begeistert – sowohl vom Innovationsgeist der Stuttgarter Nimbus Group als auch vom Konzept der mobilen Leuchten, die bis zu 100 Stunden unabhängig vom Ladekabel Licht spenden. Im Vorfeld des Fuorisalone hatte Nimbus in Kooperation mit dem renommierten Möbelhersteller eine elegante Sonderedition entwickelt: die Roxxane Leggera CL Edition Walter Knoll mit feinsten Lederapplikationen, die erstmals im Ausstellungsraum in Brera und zeitgleich auf den Messeständen von Walter Knoll auf dem Salone del Mobile 2017 präsentiert wurden.

"Das neue Wohnen ist voller Dynamik, ebenso das mobile Licht mit unseren lichtstarken, kabellosen LED-Leuchten, die in dieser Form einzigartig sind", charakterisiert Dietrich F. Brennenstuhl, Geschäftsführer der Nimbus Group, die mobilen Neuheiten. Markus Benz, CEO von Walter Knoll, ergänzt: "Flexibiliät der Elemente – das ist es, worauf es heute im Wohnen ankommt. Flexible Beistelltische und Licht in Lesequalität, wo ich es benötige – das schafft eine neue Lebensqualität. So findet die Leggera ganz selbstverständlich ihren Platz in modernen Interieurs. Es ist diese elegante Lässigkeit, die uns gefällt und die uns zur gemeinsamen Entwicklung der Sonderedition inspiriert hat."

Die Veredelung der Sonderedition mit Applikationen aus hochwertigem Sattelleder und den Walter Knoll typischen Nahtdetails erfolgt bei Walter Knoll. Zudem überzeugt diese limitierte Variante mit einem speziell auf die Möbel des Unternehmens abgestimmten Farbton und einer angepassten Höhe – und wird zur passenden Begleiterin für die Wohn- und Bürowelten der Möbelmarke Walter Knoll. Die Roxxane Leggera CL Edition Walter Knoll ist ab Juni 2017 in einer limitierten Stückzahl von 500 Exemplaren erhältlich.

Die Stuttgarter Nimbus Group hat unter Dietrich F. Brennenstuhl nicht nur die Entwicklung der bereits erfolgreich eingeführten, kabellosen Leuchtenfamilien Roxxane Fly und Roxxane Leggera CL initiiert, sondern gleich weitere Modelle konzipiert, die unabhängige Lichtlösungen im gesamten Gebäude ermöglichen. Auf dem Fuorisalone hatten die Besucher die Gelegenheit, bereits einen Einblick in die Neuentwicklungen zu bekommen, die im Lauf der nächsten Monate auf den Markt kommen werden: die mobile Wandleuchte Winglet CL und die Pendelleuchte Gravity CL.