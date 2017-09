Kabellose LED-Leuchte 'Winglet' vervollständigt das CL-Trio von Nimbus

1.09.2017

Im kommenden im Herbst kommt die kabellose, akkubetriebene Wandleuchte 'Winglet CL' von Nimbus auf den Markt. Sie ist bereits für den German Design Award 2018 nominiert.

"Nutzer können mit unseren mobilen Leuchten überall im Gebäude eine hochwertige Beleuchtung realisieren, ohne Elektroinstallationen und Malerarbeiten durchführen zu müssen. Auch ungünstig platzierte Kabelauslässe sind kein Hindernis mehr, wenn man seine Wandleuchte an anderer Stelle benötigt. Mit der kabellosen Beleuchtung geben wir alle Freiheit in der Planung", charakterisiert Dietrich F. Brennenstuhl die gewichtigen Vorteile seiner kabellosen Leuchten und vor allem der Winglet CL, die er gemeinsam mit dem Berliner Designer Rupert Kopp entwickelt hat.

Auffälligstes Designelement ist der Knick entlang der Lichtfläche. Dieses Gestaltungselement ermöglicht den beidseitigen Lichtaustritt, der durch einen durchsichtigen Soft-Diffusor aus wertigem Acrylglas erfolgt. Das austretende Licht ist weich und diffus und lässt eine hochwertige, stimmungsvolle Lichtatmosphäre entstehen.

Bis zu 150 Stunden lang, was in der Praxis ca. 1-2 Monate ohne Nachladen bedeutet, leuchtet die Winglet CL zuverlässig. Zum Laden wird die Leuchte mit einem Handgriff von der Wand genommen – und elegant in den von Nimbus so genannten 'Basket Charger', ein korbartiges Ladegerät, gelegt. Darin werden alle Leuchten gemeinsam aufgeladen und nach Ende des Ladevorgangs wieder lässig an der Wand platziert.

Ausgestattet mit einem Tageslicht- und Präsenzmelder bietet die Leuchte dem Nutzer hohen Bedienkomfort. Außerdem erlauben verschiedene Modi eine individuelle Einstellung auf die Bedürfnisse der Nutzer. So schaltet sich die Leuchte auf Wunsch z.B. bei Bewegung oder Dunkelheit selbständig ein und nach einem frei einstellbaren Zeitraum wieder aus. Zudem funktionieren die Leuchten nach dem Schwarm-Prinzip. Wird eine Winglet aktiviert, so tauschen sich alle innerhalb der Gruppe befindlichen Leuchten drahtlos aus, schalten sich gleichzeitig ein oder dimmen auf identisches Niveau.

Winglet CL wird in den Farben Weiss und Schwarz zur Verfügung stehen. Die Leuchte ermöglicht den Komfort von Smart-Home-Lösungen, ganz ohne komplexe Gebäudesteuerung und aufwendige Elektroinstallation.