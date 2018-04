Jeder Klick zählt: Norka spendet für ein Dorf in Kamerun

Der Leuchtenhersteller Norka hat auf der Messe Light + Building 2018 in Frankfurt vom 18. bis zum 23. März 2018 eine bemerkenswerte Spendenaktion für das Dorf Bisso in Kamerun veranstaltet. Ein Counter hat die Klicks auf die digitalen Informationsdisplays am Messestand gezählt und sie in eine Spendensumme umgerechnet. Norka hat die Summe aufgerundet und spendet für eine Solaranlage und Leuchten an den Verein „Future for Bisso“ insgesamt 5.000 Euro.

00 Mit dem Spendengeld von 5.000 Euro soll eine eigene kleine Solar-Stromversorgung für Bisso errichtet werden; selbstverständlich steuert Norka nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Lichttechnik aus dem eigenen Hause bei. (Foto: Future for Bisso e.V.) Start der Spendenaktion auf der Light+Building: v.l.n.r. Dr. Claudius Noack (Norka Leiter Technik), Michael Groth (Future for Bisso, 2. Vorsitzender), Hermann Osterwald (Future for Bisso, Schatzmeister), Jens Heinrich (Norka, Marketingleiter), Florian Schönfeld (Norka Vertriebsleiter/Geschäftsführung), Nicole Sass (Norka Leiterin kaufm. Bereiche / Geschäftsführung). Foto: Norka

Etwa 1,1 Milliarden Menschen leben weltweit ohne Zugang zu Strom, rund 600 Millionen davon alleine im ländlichen Afrika. Wo es keinen Strom gibt, nutzen die Menschen nach Einbruch der Dunkelheit oft Kerosinlampen. Arbeiten und Lesen im Schein dieser Lampen ist mühsam, sie bergen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und der Brennstoff ist vergleichsweise teuer. "Strom und Licht sind wichtige Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für Bildung, Gesundheit, Kommunikation und soziales Leben", erklärt Dr. Claudius Noack, Leiter Technik bei Norka. Er hat 2010 einige Monate in Kamerun verbracht. In dem zentralafrikanischen Staat lebt die große Mehrheit der Landbevölkerung ohne Netzanschluss, wo es eine Stromversorgung gibt, ist diese oft unzuverlässig.

"Stromausfälle, oft auch für lange Zeit, sind Alltag in Kamerun", erzählt Dr. Noack, der angesichts der Probleme beschloss, sich für eine Verbesserung der Situation zu engagieren.