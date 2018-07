James Turrell im Frieder-Burda-Museum Baden-Baden

4.07.2018

Bis zum 28. Oktober 2018 ist im Frieder-Burda-Museum Baden-Baden eine Ausstellung des Lichtkünstlers James Turrell zu sehen. Titel der Ausstellung "The Substance of Light". Wer in James Turrells Lichträume eintaucht, macht eine magische Erfahrung: Das farbige, sich verändernde Licht lässt den Raum unendlich erscheinen.

1943 in Los Angeles geboren, begeisterte Turrell sich schon früh für das Fliegen. Heute bezeichnet er den Himmel als sein Atelier, sein Material, seine Leinwand. In den 1960er-Jahren von Minimal Art und Land Art geprägt, nutzt er unterschiedliche Techniken, die dem immateriellen Licht eine physische Präsenz verleihen. Mit "The Substance of Light" präsentiert das Museum Frieder Burda eine in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler konzipierte Werkschau.

In seinem Schaffen aus über fünf Jahrzehnten verbindet Turrell konzeptionelles Denken, Wissenschaft, Technologie und Spiritualität zu einer einzigartigen Kunstform: Das Werk entsteht in der Wahrnehmung des Zuschauers, die so geschärft wird, dass er, so Turrell, "sein eigenes Sehen sehen kann".

Das wird zu Beginn der Ausstellung deutlich, wenn man den riesigen Lichtraum Apani betritt, der bereits auf der Venedig Biennale 2011 für Furore sorgte. Ganzfeld nennt er diese Installationen, in denen der Besucher einen entgrenzt wirkenden Raum mit einer eigens komponierten Lichtsequenz betritt. Diese löst ein paradoxes Phänomen aus: Die Aufmerksamkeit wendet sich von außen nach innen, zum meditativen Beobachten.

"In gewisser Weise", erklärt der Künstler, "vereint Licht die spirituelle Welt und die flüchtige, physische Welt." Turrells Nähe zur Malerei zeigt sich in einer seiner Wedgework-Installationen. Projektionen lassen Wände und Barrieren aus farbigem Licht entstehen. Sie suggerieren räumliche Tiefe, lassen aber auch an die monochromen Leinwände der Farbfeldmalerei denken.