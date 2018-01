Jacob Tarn wird CEO von Ledvance

29.01.2018

Der Aufsichtsrat der Ledvance GmbH hat Dr. Jacob C. Tarn, einen renommierten Experten mit langjähriger Erfahrung in der LED-Beleuchtungsindustrie, als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung und Chief Executive Officer (CEO) von Ledvance berufen. Dr. Tarn wird das Amt zum 1. Februar 2018 antreten und das Unternehmen von der Unternehmenszentrale in Garching aus leiten.

Jacob Tarn bringt über 30 Jahre internationale Erfahrung im globalen LED-Beleuchtungsmarkt mit sich. Zuletzt war er Executive Vice President und Chief Operating Officer (COO) der LED-Geschäftseinheit von Samsung Electronics in Süd-Korea. Dort spielte er eine entscheidende Rolle dabei, Samsungs LED-Geschäft in die Gewinnzone zu bringen. Bereits zum 1. Dezember 2017 hatte sich Ledvance vom langjährigen CEO Jes Munk Hansen getrennt. Als Grund wurde angeführt, dass der CEO zukünftig in Garching ansässig sein sollte, Jes Munk Hansen steuerte den Konzern von Wilmington, Massachusetts aus. Interimsweise übernahm dann Chief Transformation Officer Rüdiger Tibbe den Posten des CEO. Tim Yun Chen, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Ledvance sagt: "Jacob Tarn ist ein international anerkannter Experte innerhalb der LED-Beleuchtungsindustrie, der bereits unter Beweis gestellt hat, wie man ein Unternehmen wieder auf Kurs bringt. Der Aufsichtsrat sowie die Eigentümer sind überzeugt, dass er der ideale Kandidat ist, um Ledvance in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Hierbei haben er und sein Team die volle Rückendeckung und Unterstützung des Aufsichtsrats."