Iseled-Allianz begrüßt Valeo als neues Mitglied

29.09.2017

Iseled, die offene Allianz zur Entwicklung und Vermarktung des neuen Konzepts einer "Digitalen LED" begrüßt den Automobilzulieferer Valeo als weiteren starken Partner.

Die Iseled-Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, die neue "Digitale LED" – ein winziger Controller-Chip mit drei farbigen LEDs in einem ultrakompakten Gehäuse – von Beginn an nicht nur als reines Produkt, sondern als ein echtes Ökosystem auf den Markt zu bringen. Das bedeutet, dass alle Komponenten – Digitale-LED, System-Controller, Treiber- und Anwender-Software, Kabel & Stecker – perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Bei dieser "Digitalen LED" ist nicht nur die Ansteuerung über Zweidraht-Leitung erheblich einfacher als bei herkömmlichen Lösungen, auch die sonst übliche Kalibrierung beim Zulieferer fällt hier komplett weg. Damit sinken die Kosten erheblich, angesichts der immer weiter steigenden Anzahl von LEDs in den Fahrzeugen ein enormer Vorteil.

Christophe Le Ligné, von Valeo Visibility Systems (Direktor Forschung, Entwicklung und Produktmarketing) zu Iseled: "Valeo freut sich darauf, Teil dieser Allianz zu sein, sein Know-how im Bereich Lichtsysteme einzubringen und so einen Beitrag zur Entstehung neuer, innovativer LED-Lösungen zu leisten." Robert Kraus, CEO bei Inova Semiconductors, sieht Valeos Eintritt in die Allianz ebenfalls sehr positiv: "Valeo ist ein sehr erfolgreicher Automotive-Zulieferer und wird in vielen Bereichen, so auch beim Thema Fahrzeuglicht, als ein sehr innovatives Unternehmen gesehen. Valeo ist ein echter 'Global Player' und eine Bereicherung für die Iseled-Allianz."