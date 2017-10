Artemide wächst in Deutschland zweistellig

4.10.2017

In diesem Jahr erwartet Artemide im deutschen Markt ein zweistelliges Wachstum. Besonders das Projektgeschäft mit komplexen Beleuchtungslösungen und modernem Lichtmanagement entwickelte sich positiv.

Die Lichtbranche vollzieht derzeit einen rasanten Wandel: Nicht nur die Fortschritte der effizienten LED in puncto Lichtqualität, sondern auch Mega-Trends wie die Digitalisierung schaffen ganz neue Möglichkeiten für technologische und kreative Innovation. Für beides steht die italienische Leuchten-Manufaktur Artemide. Das Traditionsunternehmen zählt weltweit zu den Vorreitern in der modernen Lichttechnik und ist berühmt für seine Designkompetenz.

Auf dem deutschen Markt erwartet die Artemide GmbH aus Fröndenberg an der Ruhr nun einen Jahresumsatz von 25 Mio. Euro. Dies entspreche einem Wachstum von 15 Prozent gegenüber dem bereits erfolgreichen Vorjahr mit einem Plus von 6,5 Prozent.

Geschäftsführer Steffen Salinger: "Die größten Wachstumsraten erzielen wir im Bereich der architektonischen Lichtlösungen. Hier macht sich der über Jahre kontinuierliche Dialog mit Architekten und Lichtplanern besonders bezahlt. Angesichts der technologischen Entwicklung steigen die Anwendungsmöglichkeiten individuell konzipierter Beleuchtungs- und Lichtmanagementsysteme. Diese machen derzeit schon rund 15 Prozent im Projektgeschäft aus. Deshalb legen wir sehr großen Wert auf das hohe Niveau unserer Lichtberatung."

Bei den aktuellen lichttechnischen Entwicklungen ist Artemide selbst eine treibende Kraft: Von der Konzeption bis zur industriellen Fertigung der marktreifen Designleuchte nutzt das Unternehmen sein über Jahrzehnte gewachsenes Wissen um Innovationsprozesse. Am Stammsitz in der Nähe Mailands sind in modernen Labors allein 60 Mitarbeiter mit der optoelektronischen Forschung, der Leuchtenkonstruktion und Qualitätssicherung beschäftigt.

Geforscht wird interdisziplinär, unter anderem an der Optimierung neuer Lichtquellen wie der organischen Leuchtdiode (OLED) und an der Verknüpfung von Beleuchtungssystemen mit digitalen Anwendungen: Man arbeitet an Algorithmen und Softwareprogrammen (Apps) für die Steuerung der Beleuchtungssysteme oder an den Möglichkeiten des Zusammenspiels von Licht und dem Internet of Things (IoT) einschließlich der drahtlosen Übertragung von Daten und Information durch Licht (Li-Fi).