IoT-ready-Allianz gegründet

2.06.2017

Branchenführende Unternehmen wie Enlighted, Tridonic und Designlights Consortium arbeiten an der Einführung eines Standards für 'IoT-ready-Leuchten', die auch nach der Montage auf einfache Weise mit Sensoren und Anschlussmodulen aufgerüstet werden können.

Führende Hersteller von Leuchten- und LED-Treibern sowie Technologie-Unternehmen und Branchengruppen, die sich mit dem Internet of Things (IoT) beschäftigen, haben eine Allianz ins Leben gerufen, die sich dem einfachen Einbau von IoT-Technologien in Leuchten heute und in Zukunft widmet.

Die Allianz entwickelt Branchenstandards, durch die LED-Leuchten künftig 'IoT-ready' (bereit für das Internet of Things) sein werden. Der Einbau hochentwickelter IoT-Sensoren soll damit noch rascher und unkomplizierten werden – so einfach wie der Austausch einer Glühlampe. Zudem können die Betreiber von Gebäuden die Sensoren einfach aufrüsten und so ihre Gebäude letztendlich fit für die Zukunft machen, da sich die IoT-Technologie im Vergleich zur LED-Leuchtentechnik weitaus schneller weiterentwickelt.

Beleuchtungsanlagen sind ideale Träger für die IoT-Technologie in intelligenten Gebäuden, da sie für granulare Datenerfassung eine allgegenwärtigen Position im gesamten Gebäude bieten und gleichzeitig die Sensoren mit Strom versorgen. Dennoch verfügt heutzutage nur ein geringer Prozentsatz von LED-Leuchten über intelligente Sensoren. Sind LED-Leuchten erst montiert, kommt der spätere Einbau eines Sensors so teuer, dass die Nachrüstung mit Sensoren unwahrscheinlich ist.

LED-Beleuchtungskörper weisen üblicherweise eine Lebensdauer von 15 Jahren oder länger auf, während sich die IoT-Technologie und die intelligente Sensortechnik rasant weiterentwickeln, ähnlich schnell wie jene von Mobiltelefonen. Das hat zur Folge, dass sich die IoT-Technologie im Verlauf der Lebensdauer einer LED-Leuchte stark verändern wird. Die Upgrade-Zyklen für IoT-Sensoren erfordern eine kostengünstige, schonende Methode für den Austausch der Sensoren.

Wie Joe Costello, CEO von Enlighted, betont, sollte diese Herausforderung rasch bewältigt werden: "Es ist dringend erforderlich, dass die LED-Leuchten, die heute ausgeliefert werden, auf einfache Weise auf IoT-Technologie aufgerüstet werden können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Gebäude über die gesamte Lebensdauer dieser Beleuchtungskörper hinweg 'unintelligent' bleiben müssen. Für die Betreiber von Gebäuden sind fünfzehn Jahre oder mehr eine lange Zeit, um auf die nächste Gelegenheit für den Einbau intelligenter Sensoren zu warten. IoT-ready-Leuchten sollen es Kunden ermöglichen, zukunftsorientierte LED-Leuchten in ihren Gebäuden zu installieren."

Die Allianz stellt sich dieser Herausforderung durch Standardisierung der Schnittstelle zwischen jeder Leuchte und jedem IoT-Sensor. Dadurch ist ein Einbau oder eine Aufrüstung von Sensoren jederzeit leicht möglich.