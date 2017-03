IoT-fähiges LED-Lichtbandsystem von Philips im Hypermarket Auchan

22.03.2017

Philips hat auf der jüngsten Euro-Shop in Düsseldorf das neue LED-Lichtbandsystem "Maxos fusion" für Lichtanwendungen im Einzelhandel und in der Industrie vorgestellt. Dieses netzwerkfähige und zukunftssichere System bietet Einzelhandel und Industrie eine hochwertige LED-Beleuchtung mit der Möglichkeit, die LED-Leuchten jederzeit anders zu positionieren und Sensoren oder andere Geräte wie Lautsprecher und Bluetooth-Beacons einzubinden. Damit wird eine bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfänger in Innenräumen, wie zum Beispiel in Einzelhandelsgeschäften möglich.

Die LED-Leuchten können bei dem Lichtbandsystem, das sich für den Einzelhandel ebenso eignet wie für Lagerhallen, Nahrungsmittel-Produktionsbereiche, Automotive-Anwendungen und andere industrielle Umgebungen, beliebig entlang einer Tragschiene angeordnet werden. Eine neue Reihe von Optiken bietet vielfältige Möglichkeiten der Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Räumen, unabhängig von ihren Abmessungen. Das Resultat: mit weniger eingesetzten Leuchten lässt sich eine energieeffiziente Beleuchtung mit geringeren Gesamt-betriebskosten schaffen. Die LED-Leuchten können an der Tragschiene "eingeklickt" oder verschoben und werden, um Sonderaktionen mit Akzentstrahlern hervorzuheben oder Bereiche zu beleuchten, die zur Erzielung einer gleichmäßigen Helligkeit sonst lange herkömmliche Lichtbänder erfordern würden. Der Hypermarket Auchan im französischen Saint-Priest ist der erste, in dem Maxos-fusion-System installiert wurde. Das Geschäft kann jetzt von den Möglichkeiten profitieren, das Beleuchtungsdesign für die Verkaufsfläche Aktionsbezogen einfach anzupassen sowie den Optionen, das Beleuchtungssystem zukunftsgerecht zu ergänzen.