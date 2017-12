Io verticale von Occhio: Elegant, kompakt, kraftvoll

11.12.2017

Mit 'Io verticale' erweitert Occhio die erfolgreiche Io-Produktfamlilie um eine Leuchte, die kompaktes Design, innovative Lichttechnik und hervorragende Lichtqualität in sich vereint. Dank Volt-Technologie lässt sich die Leuchte ohne Vorschaltgerät ganz einfach an das Stromnetz anschließen – plug & play.

Die neue Io verticale von Occhio begeistert durch ihr pures, kompaktes Design. Hochwertige Oberflächen ermöglichen die Abstimmung auf das individuelle Interieur. Ganz neu sind dabei die warmen Materialien in den Tönen Rosengold und Bronze, die den Zeitgeist widerspiegeln. Die edlen Oberlfächen werden in einem aufwendigen PVD-Verfahren hergestellt, das für hohe Beständigkeit sorgt. Die minimalistische Form und die Schönheit des Lichts kommen so zur Geltung.

Die kompakte Io verticale kann um 360 Grad gedreht werden und ermöglicht so ein veränderbares Lichtspiel an der Wand, dass per Adapter, Smartphone-App oder Schalter bedient wird. Die Einstellung des Lichts über einen herkömmlichen Phasenabschnittdimmer ist ebenfalls möglich. Durch ihre Modularität und wechselbaren Linsen-Optiken liefert sie für viele Situationen die passende Lichtlösung – egal ob im Wohn- oder Objektbereich.

Die Leuchte ist mit der neuen 'Volt light engine' ausgestattet, einer eigens von Occhio entwickelten Innovation: So einfach wie zu Zeiten der Glühbirne lassen sich LED Leuchten nun ohne Vorschaltgerät direkt an das Stromnetz anschließen – plug & play – und das bei hoher Lichtqualität (CRI 97). LED und Elektronik sind dabei in einem kompakten, austauschbaren Modul vereint. Das Leuchtendesign wird so noch minimalistischer, die Montage ist praktisch überall problemlos möglich.