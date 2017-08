Interview: Oliver Waidmann, Geschäftsführer von Delta Light

15.08.2017

Der 45-jährige Vertriebsprofi stellt sein Knowhow seit mehr als 17 Jahren im Leuchtenmarkt unter Beweis. Bei der Nimbus Group Stuttgart war er bis 2015 sechs Jahre lang Vertriebsleiter für Deutschland und Österreich. Mit seiner tiefgreifenden Markerfahrung im Projektgeschäft will der heutige Geschäftsführer bei Delta Light Deutschland und Österreich den internationalen Wachstumskurs des belgischen Mutterkonzerns in diesen Märkten nachhaltig unterstützen.

HIGHLIGHT: Sie sind seit Anfang 2016 Geschäftsführer bei Delta Light Deutschland und Österreich. Was erwartet der belgische Mutter-Konzern von einem versierten Vertriebsexperten wie Ihnen?

O. Waidmann: Mit Standorten in über 120 Ländern setzt Delta Light seit einigen Jahren seine globale Wachstumsstrategie sehr erfolgreich und nachhaltig um. Diese steile Erfolgskurve war in den für das Unternehmen signifikant wichtigen und nachweislich boomenden Märkten Deutschland und Österreich in dieser Weise nicht gegeben und so hat man sich auf Inhaberseite letztlich für einen Wechsel im Management entschieden. Die Erwartungshaltung liegt klar auf der Hand: Identifizieren und Ausschöpfen der Markt-Potentiale für Delta Light, um mit unserer Erfolgsquote an die Dynamik des Mutterkonzerns aufzuschließen. Wir arbeiten seit über 20 Jahren erfolgreich und vertrauensvoll mit dem Fachhandel in Deutschland und Österreich zusammen. Diese Erfolgsgeschichte bauen wir aus, flankieren die Partnerschaft durch eine neue, fokussierte Marktbearbeitung im Projektgeschäft und generieren dadurch unser Wachstum. Die Ausweitung unserer Aktivitäten auf die Zielgruppe Architekten und Innenarchitekten, Lichtplaner und Elektroingenieure ermöglicht es, uns an Ausschreibungen, auch für größere Projekte, zu beteiligen. Unsere starke Marke, deren Leistungsfähigkeit, Professionalität und unser Portfolio von nahezu 4000 Produktvarianten geben das her. Um Delta Light in Deutschland und Österreich optimal darauf auszurichten, waren und sind natürlich Umstrukturierungen in allen Teilen des Unternehmens erforderlich. Diese Phase ist jedoch nach mittlerweile 18 Monaten nahezu abgeschlossen.

HIGHLIGHT: Würden Sie diese Umstrukturierung beschreiben? Welche Änderungen darf der Markt erwarten?

O. Waidmann: Kern meiner Gesamtstrategie ist eine komplette Neuausrichtung unserer Vertriebsstruktur im Innen- und Außendienst. Für mich war von Beginn an klar, dass die in der Vergangenheit praktizierte Marktbearbeitung mittels freier Handelsvertreter nicht auf unsere künftigen Anforderungen passt. Bei einer so starken Marke wie Delta Light – mit ihrem entsprechendem Marktdurchdringungsgrad –, die auch in Deutschland und Österreich durchaus schon beachtenswerten Erfolg vorweisen konnte, halte ich es im Kontext zusehends komplexer und technischer werdender Produkte für unabdingbar, auf eigene, angestellte Vertriebsleute zu setzen. Wir brauchen deren Herzblut, mit dem sie sich ausschließlich zur Marke Delta Light bekennen, wir brauchen deren Offenheit für Weiterbildung und wir brauchen Menschen, die bereit und in der Lage sind, unseren Unternehmens-Spirit zu verinnerlichen und in die Zielgruppe zu tragen. In Deutschland sind wir inzwischen mit einem Außendienst-Team, das doppelt so groß ist wie in der Vergangenheit, aufgestellt. Dabei ist jeder Einzelne in seiner Vertriebsregion sowohl für den Fachhandel als auch für unsere mit Sicherheit für Wachstum stehende neue Zielgruppe Planer und Fachplaner verantwortlich.

HIGHLIGHT: Gibt es im Markt schon Resonanz auf Ihre Aktivitäten?

O. Waidmann: Ja, durchaus. Mittlerweile erhalten wir täglich positive Reaktionen auf unseren Wandel und das motiviert mein Team und mich ungemein. Ein für uns sehr wichtiger Architekt sagte kürzlich: "Na endlich ist mal jemand von Delta Light in mein Büro gekommen." Viele Planer kennen zwar die Marke, kannten aber keine Person dahinter, keinen Ansprechpartner; alles war sehr anonym. Der Schlüsselfaktor ist, dass wir nun endlich viele persönliche und vertrauensvolle Kontakte aufbauen, dass wir mit einer gut ausgebildeten, engagierten Mannschaft Flagge zeigen. Wir werden uns also nicht länger auf unseren respektablen, preisgekrönten Web-Auftritt und unseren mittlerweile mit Kultstatus versehenen Hauptkatalog "Lighting Bible", die alle zwei Jahre erscheint, verlassen, sondern kooperativ und leidenschaftlich im Markt beweisen, wofür Delta Light steht.

HIGHLIGHT: Sind besondere Aktivitäten für die planenden Berufe geplant?

O. Waidmann: Eine Vielzahl an zielgerichteten Maßnahmen im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit ist in der Planung und einiges davon bereits in der Umsetzung. Es werden unter anderem verschiedene, mehrtägige internationale Events stattfinden und wir werden auch mit ausgewählten Architektur- und Lichtplanungsbüros in unser Werk nach Belgien fahren, damit die große Power und Leidenschaft von Delta Light unmittelbar begreifbar wird. Der Showroom im Mutterkonzern sucht seinesgleichen. Unsere Produktion fußt auf einem industriellen Manufakturgedanken und wir haben eine hervorragend funktionierende Qualitätssicherung. Durch unser eigenes zertifiziertes Labor sind wir in der Lage, Produkte sehr schnell zu entwickeln und selbst zu zertifizieren. Die mit Kreativität gepaarte Flexibilität und die Ausstattung mit einem technischen Equipment, das keine Wünsche offen lässt, begeistern unsere Partner und Gäste. Das sind Themen, die für unsere Zielgruppen sehr interessant sind und einen echten Mehrwert bieten. Das ist gerade in der Zusammenarbeit mit Planern und Designern, die trotz unseres breiten Portfolios an Lichtwerkzeugen auch die Erfüllung von Sonderwünschen erwarten, ein ganz entscheidender Faktor.