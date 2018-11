Intelligente Smart-Home-Lösungen von Somfy auf der Bau in München

21.11.2018

Ganz im Zeichen innovativer Automationslösungen für den Wohn- und Gewerbebau steht der Messeauftritt der Somfy GmbH. Am Stand 308 in Halle C2 der Baumesse 2019 in München können die Besucher sich vom Mehrwert der smarten Produkte überzeugen. Neben ihrer Leistungsfähigkeit und komfortablen Bedienung überzeugen die Somfy-Produkte auch durch die einfache und flexible Installation.

00 Mit dem Tahoma-System von Somfy lässt sich das ganze Haus vernetzen. Einfache Installation und direkte Nutzung: Tahoma-Dinrail von Somfy für die Hutschiene im Elektroverteilerkasten ermöglicht Smart-Home im Geschosswohnungsbau. Der IP-Gebäudecontroller ist ein integriertes Hardware- und Software-Produkt für Animeo-IP/io-Anlagen von Somfy.

Für den modernen Gebäudebau wird die Fassadengestaltung immer wichtiger, da sie Anforderungen an Energieeffizienz und Aufenthaltskomfort kombiniert. Motorisierte Rollläden und Sonnenschutzbehänge lassen genügend Licht herein und schützen gleichzeitig vor Blendung. Im Sommer heizt sich das Gebäude nicht auf, im Winter reduzieren sie den Wärmeverlust. So steigert ein dynamischer Sonnenschutz das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Vor allem zeit- und sensorbasierte Steuerungsautomatik bietet hohen Komfort. Rollläden, Licht sowie Zugangsbereiche lassen sich mit den smarten Lösungen bequem steuern. So sind Komfort, Ambiente und Sicherheit nur einen Fingertipp entfernt. Neben intelligenten Produkten bietet Somfy mit Tahoma-Premium auch eine Komplettlösung für das Smart-Home. Nun wurde für den Geschosswohnungsbau Tahhoma-dinrail entwickelt: Die Smart Home-Steuerung für die Hutschiene im Elektroverteilerkasten ermöglicht den Bewohnern eine schnelle Nutzung direkt nach Einzug. Die geführte Installation sorgt für eine zeitsparende Inbetriebnahme, die Nutzung ist einfach und intuitiv. Tahoma-dinrail ist mit allen Somfy-Produkten und denen zahlreicher weiterer Hersteller verknüpfbar.