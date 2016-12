Insta auf der Architect@Work in Berlin und Stuttgart

27.12.2016

Mit Erfolg hat Insta zum Jahresabschluss 2016 das neue Lichtliniensystem "Instalight No Limit" auf der Messe Architect@Work in Berlin und Stuttgart präsentiert.

Das Messekonzept der Architect@Work ist so angelegt, dass nur absolute Produktneuheiten präsentiert werden dürfen, die vorher einer Jury zur Beurteilung vorgelegt werden müssen. Die Jury entscheidet dann, ob es sich um eine solche handelt und erteilt sodann die Genehmigung.

"Instalight No Limit" ist ein neues, intelligentes und modulares Lichtsystem des Lüdenscheider Leuchtenherstellers Insta. Es umfasst klar aufeinander abgestimmten Komponenten, vom Profil über den Lichteinsatz bis hin zur Steuerung. Damit bietet es Architekten, Planern und Anwendern neue kreative Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in der Lichtplanung.

Vertriebsleiter der Insta, Peter Borghardt: "Die Architect@Work richtet sich genau an die Zielgruppe der Insta, das sind in erster Linie Architekten, Designer und Lichtplaner. Das Konzept der Messeausrichter, nämlich nur uniforme Messestände in gleicher Bauweise und gleicher Fläche für alle Aussteller zuzulassen, hat sich bewährt: Das Ziel ist die Konzentration auf das Wesentliche und die Vorstellung absoluter Neuheiten."