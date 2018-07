Innovationsforum Licht # Digitalisierung in Arnsberg

17.07.2018

Das Innovationsforum zum Thema Beleuchtung im Zeitalter der Digitalisierung hat das Gesamtziel, neue Bündnisse zwischen Wirtschaftsakteuren aus den Bereichen der künstlichen Allgemeinbeleuchtung und der digitalen Wirtschaft mit der angewandten Wissenschaft im Bereich Digitalisierung zu schaffen.

InnoLiD zeigt entlang eines Überblick schaffenden Perspektivplans auf, auf welchen konkreten technologischen Ebenen die Allgemeinbeleuchtung mit digitalen Prozessen an Innovationshöhe gewinnen kann (integrierte Sensorik, Telekommunikation mit Licht usw.). Die abgeleiteten Potenziale können dann unter Benennung konkreter Partnerstrukturen und Handlungsschritte in neue Geschäftsmodelle überführt werden.

Ziel dieses "Cross-Clustering" ist die Entwicklung einer gemeinsamen Vorstellung von den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung der künstlichen Allgemeinbeleuchtung, die in Maßnahmenkatalogen, Workshops und Projektideen konkretisiert werden. In einem branchenübergreifenden und interdisziplinären Austausch werden so die Innovationsaktivitäten der kleinen und mittleren Leuchtenunternehmen vor dem Hintergrund digitaler Technologien befördert.

Die Digitalisierung bewirkt einen tiefgreifenden Wandel der Beleuchtungsbranche – die Fachkonferenz #InnoLiD nimmt sich dieses Themas an und geht dem Wandel auf verschiedenen Ebenen nach. Ob in Schulen, Büros, Werkstätten oder Zuhause: Leuchten werden vom Lichtspender zum Datensammler und Datensender. Sie werden Teil komplexer Systeme im Smart Building und Smart Home. Sie können vom Nutzer mittels 3D-Druck selbst hergestellt oder über das Internet ganz individuell bestellt werden. Sie kommunizieren mit Sensoren, anderen Geräten und untereinander, um das Licht möglichst effizient und passgenau zu liefern.

Das bedeutet für die Fertigung, Entwicklung, das Marketing, den Vertrieb sowie für das vollständige Produkt- und Dienstleistungsverständnis der Beleuchtung klare Konsequenzen, die es für die Akteure im Markt zu erkennen gilt. Die Eroberung neuer Märkte, Geschäftsmodelle und Kooperationspartner sind hierbei von besonderer Bedeutung im Transformationsprozess der Unternehmen, die Leuchten produzieren und handeln.

Die eintägige Fachkonferenz richtet sich an Akteure der Beleuchtungsbranche, der digitalen Wirtschaft und Kreativwirtschaft – an Politik und Wirtschaftsförderung. Es werden innovative Impulse gegeben, Beispielapplikationen vorgestellt und Einblicke in das weite Feld der digitalen Transformation gegeben. Insgesamt soll so erschlossen werde, welche Trends sich abzeichnen und welche Märkte sich neu auftun.

Die Konferenz findet am 5. September 2018 im Kaiserhaus in Arnsberg statt. Veranstalter ist das Lichtforum NRW im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind erforderlich und verbindlich.