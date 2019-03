Innobuild ergänzt die HKTDC Hong Kong International Lighting Fair

6.03.2019

Vom 6. bis 9. April 2019 startet die HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition) in ihre 11. Runde. Die Zahl der Aussteller im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) soll von 1.355 im Vorjahr auf über 1.430 steigen. Die Chance, sich über die Neuentwicklungen der Lichtbranche zu informieren, nutzten 2018 mehr als 21.500 Besucher.

Insgesamt ist die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte Messe in 12 Hauptthemen aufgeteilt. Wieder mit dabei sind die im letzten Jahr eingeführten vier Zonen für Pflanzen- und Wohnbeleuchtung, industrielle und professionelle Beleuchtung sowie Beleuchtung für Gebäude und Städte. Smarte Lichtlösungen stehen im Mittelpunkt der Smart Lighting and Solutions Zone. Von der Branche bei einer Umfrage auf der Lichtmesse im letzten Oktober als die Produktgruppe mit dem höchsten Entwicklungspotential bewertet, wird diese Zone wieder zu einem Highlight beim Blick in die Zukunft der Beleuchtung. Sie gewinnt umso mehr Bedeutung, als die Technik von LEDs und CFLs ausgereift ist und Effizienzgewinne weniger werden. Beim Einsatz von Lichtsystemen besteht dagegen noch Potential.

Hochwertige Beleuchtungen internationaler Marken präsentiert die Hall of Aurora, ergänzt durch Zonen für Chandeliers, dekorative Beleuchtung, Werbedisplays, und Accessoires. Den Themen Handelsservices und IP wird in weiteren Zonen Rechnung getragen.