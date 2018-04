Informativ und intuitiv: Die neue Website der Theben AG

26.04.2018

Frisch und lebendig kommt sie daher, die neue Website der Theben AG. Dabei überzeugt sie zum einen durch ihr modernes Erscheinungsbild und ein flexibles, sich den jeweiligen Endgeräten automatisch anpassendes Design.

Auch im Design steckt eine ganze Menge konzeptioneller Arbeit:

"Oberste Priorität hatte für uns die intuitive Bedienung", erläutert Stephanie van der Velden, Teamleitung Marketing-Kommunikation. "Wir greifen auf gelernte Bedienelemente zurück, arbeiten mit Piktogrammen und einem flexiblen Gestaltungsraster, das sich je nach Endgerät der jeweiligen Bildschirmauflösung anpasst."

In der Mediathek steht den Nutzern neben Bedienungsanleitungen und technischen Datenblättern eine Vielzahl an weiteren Dokumenten zum kostenlosen Download zur Verfügung. Das Portfolio an angebotenen Dokumenten soll in den nächsten Monaten noch deutlich erweitert werden.