Trilux-Channel

Immer für eine (Sonder-)Lösung gut

28.03.2019

9.000 LED-Leuchten für die Unternehmenszentrale der Deutschen Vermögenberatung.

Komplett-Sanierung bei der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG): Nach der Revitalisierung des Gebäudes präsentiert sich die neue Unternehmenszentrale im Frankfurter Gutleutviertel offen und transparent. Großzügig eingesetzte Glaselemente und klare Strukturen prägen die Architektur innen wie außen. Als Projektpartner mit dabei war auch TRILUX. 9.000 LED-Leuchten lieferte der Beleuchtungsspezialist. Bauseitig besonders angetan war man von den E-Line-LED-Sonderlösungen.

Auf mehr als 44.000 Quadratmetern nutzbarer Fläche entstand ein modernes Arbeitsumfeld auf sieben Etagen. Licht hilft dabei, die repräsentative Gebäudearchitektur zu inszenieren. Gelungen ist das besonders in den Bürobereichen. Statt frei pendelnden Leuchtenkörpern setzte man hier auf deckenbündige Lichtbänder, die bauachsenparallel angeordnet wurden. Mit diesem Griff in die architektonische „Trickkiste“ entstand zusammen mit der in der gleichen Richtung verlaufenden Struktur der Bodenbeläge ein Raumambiente, das beeindruckt. Es scheint fast so, als ob die Lichtbänder das einfallende Tageslicht in den Raum verlängern würden. „Exakt so hatte sich der Architekt die Umsetzung seines Konzepts vorgestellt“, sagt Katrin Kuhl vom DVAG-Immobilienmanagement.

Flexibles Lichtband

Die Lichtbänder fügen sich – dank Sonderanfertigung – harmonisch in die Bandrasterdecke ein. TRILUX kümmerte sich auch um die lichttechnische Anpassung, damit das bauachsenparallele Licht normgerecht seinen Dienst versieht. „Die E-Line LED war eine tolle Wahl“, ist Katrin Kuhl überzeugt. Denn als typische Bürobeleuchtung galt das einst für die Industrie entwickelte Lichtband bisher nicht. „Aber dank ihrer Flexibilität und ihrer schlichten Formensprache gibt sie dem Büro eine freundliche und einladende Atmosphäre, genau so haben wir es uns gewünscht.“

Zu den weiteren Vorteilen der Leuchten gehörten auch die Einbindung in das Gebäudemanagementsystem und die einfache Steuerung. Denn in den modernen Teambüros will man auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, so Katrin Kuhl. „Einige mögen es eher zurückhaltend, andere brauchen ein intensiveres Beleuchtungsniveau, um konzentriert am Bildschirm zu arbeiten.“ Die dimmbaren Lichtbänder können die Mitarbeiter eigenhändig in ihren Büros variieren. So sieht moderne Bürobeleuchtung aus.

Kurz & knapp

Bauherr

Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)

Objekt

Sanierung eines Bürogebäudes

Architekt

meyerschmitzmorkramer

Lichtplanung

DS-Plan

Installation

R+S Solutions

TRILUX-Baureihe

Athenik Ligra Plus LED

Aragon LED

E-Line LED