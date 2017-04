Illustris: Smartes Touch-Bedienfeld von Helvar

6.04.2017

Der Beleuchtungsspezialist Helvar präsentiert mit Illustris ein berührungsempfindliches Bedienpanel mit integriertem Bluetooth. Es ist die perfekte Ergänzung zu Helvar Lichtsteuerungen und Dali-Geräten vom Typ 8.

Illustris ist eine hochwertige und einfach zu bedienende Lösung für ein modernes Ambiente, ob in Büros, Bildungseinrichtungen, Wohnumgebungen, Kliniken und Heimen sowie Hotels. Die Steuerung erfolgt mit dem gleichen Komfort, den Anwender vom Umgang mit ihrem Smartphone gewohnt sind.

Mit der integrierten Bluetooth-Funktion kann die Beleuchtung nicht nur über das berührungsempfindliche Bedienfeld gesteuert werden, sondern auch über ein Mobilgerät mit der App Scene-Set von Helvar. So werden Tablet oder Smartphone zu einer komfortablen Fernbedienung für das Raumlicht.

Illustris ist in Ausführungen aus Glas und Acryl, jeweils in schwarz oder weiß erhältlich. Das Bedienfeld lässt sich einfach installieren und passte in alle gängigen Schalterprogramme.