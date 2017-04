Iguzzini Road Show: The Blade

27.04.2017

Einen fulminanten Abend erlebten ca. 300 geladene Gäste im Adadio Club in Berlin. Im Rahmen ihrer internationalen Roadshow "The Blade" hatte Iguzzini Lichtplaner und Architekten aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Benelux sowie Pressevertreter zur Präsentation ihres neuen Micro-Lichtwerkzeugs Laser Blade XS eingeladen.

Die Downlights und Wall Washer sind fast halb so groß, aber in etwa von der gleichen Leistungsstärke wie ihre Vorgänger der "normalen" Laser Blade-Familie. Mit entsprechendem Stolz und mit großer Freude wurden die Produkte innerhalb eines kurzweiligen Rahmenprogramms in der Light Experience, einer geschlossenen Box, in der die Lichtwirkung sichtbar wird, präsentiert.