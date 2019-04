iF Gold Award für die Bogenleuchte Mito largo von Occhio

10.04.2019

Die ikonische Bogenleuchte Mito largo der Münchner Designleuchten-Marke Occhio zählt zu den Gold-Gewinnern des iF Design Awards 2019. Mito largo begeistert mit ihrer erhabenen Eleganz, mit der sie einen markanten Standpunkt im der Innenarchitektur setzet.

Nahezu schwerelos schwebt der charakteristische ringförmige Kopf am konisch zulaufenden, minimalistischen Carbon-Körper.Sechs edle Oberflächen verleihen der Leuchte dabei ihr markantes Erscheinugnsbild und sorgen für harmonische Adaption an den jeweiligen Stil der Innenarchitektur. Einen Beitrag dazu leisten Designs in den Farben rose gold, bronze, gold matt, silber matt, schwarz matt oder weiß matt. Der Carbon-Körper ist in weiß oder schwarz erhältlich.

Hervorragende Lichtwirkung und intuitive Funktionen machen die Bedienung der Mito largo zum Erlebnis: Sie bietet blendfreies, weiches Up- und Downlight und lässt sich wie von Zauberhand direkt am Leuchtenkopf per Gestensteuerung bedienen. Dabei kann das Licht stufenlos zwischen oben und unten verteilt werden. Zur situativen Einstellung der Farbtemperatur kann das Licht der gewünschten Stimmung angepasst werden, von anregend kühler Lichtstimmung bis zu warmer Lichtatmosphäre für entspannte Abendstunden. Alternativ sorgen eine Smartphone-App oder ein Bluetooth-Controller für maximalen Bedienkomfort.

Axel Meise, Designer und CEO von Occhio, nahm die Auszeichnung am 15. März im Rahmen der iF-Prämierungsfeier in der Münchner BWM-Welt entgegen:

"Es ehrt uns, eine derart besondere Auszeichnung für Mito largo erhalten zu haben. Das bestätigt uns in unserem Anspruch, Design- und Lichtqualität mit dem Occhio-typischen 'joy of use' ganzheitlich zu verbinden. Mit Mito largo ist es uns gelungen eine klassische Form neu zu interpretieren und zugleich mit faszinierenden Funktionen und einer innovativen Lichttechnik zu überzeugen. Gleichzeitig erweitert Mito largo zusammen mit ihrem Schwestermodell Mito raggio das Anwendungsspektrum der Mito-Serie erheblich."