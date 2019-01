Iconic-Award für Stehleuchte Vitawork von Luctra

2.01.2019

Die Stehleuchte Vitawork von Luctra gehört zu den Preisträgern der Iconic-Awards 2019 in der Kategorie "Innovative Ausstattung ". Der Rat für Formgebung vergab die Auszeichnung "Gewinner" für herausragende Designqualität an die innovative Stehleuchte. Die offizielle Übergabe erfolgt im Rahmen der Internationalen Möbelmesse in Köln am 13. Januar 2019.

00 Stehleuchte Vitawork von Luctra. Foto: Luctra

Erst im Herbst dieses Jahres wurde das jüngste Mitglied des Leuchtensortiments von Luctra mit dem German-Design-Award ausgezeichnet. Die Leuchte Vitawork ergänzt das Sortiment aus Steh- und Tischleuchten sowie mobilen Leuchten um eine Variante, die mittels direktem und indirektem Licht für die Beleuchtung des gesamten Büroraumes geeignet ist. Vitawork führt Luctras Designlinien konsequent fort, indem sie die neueste LED-Technologie an den Arbeitsplatz bringt. Die im Leuchtenkopf verbauten LEDs liefern über ein Lichtpanel energieeffizient entweder eine asymmetrische oder symmetrische Lichtverteilung. Vitawork ist deshalb auch für die Ausleuchtung größerer und tiefer Büroräume geeignet. Die Stehleuchte erfüllt die Anforderungen sowohl der DIN EN 12464-1 als auch der ASR 3.4.