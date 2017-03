Hutschienen-Netzteile von Mean Well bei Schukat verfügbar

1.03.2017

Noch kleiner und leistungsfähiger als die erste Generation (DR-Serie) an Hutschienen-Netzteilen (DIN-Rail) im Kunststoffgehäuse ist die neue Serie HDR-15/30/60 von Mean Well, erhältlich bei Schukat. Insbesondere in der Gebäudeautomation und Haussteuerung kommen die Netzteile mit 15W, 30W und 60W zum Einsatz, da sie alle Schutzklasse II entsprechen.

Die HDR-Familie verfügt über ein stufenförmiges Kunststoffgehäuse, besitzt einen Eingangs-Spannungsbereich von 85 bis 264VAC (auch 277VAC verfügbar) und bietet Modelle mit 5V, 12V, 15V, 24V und 48V. Dank schlankem Design misst die Höhe aller Netzteile lediglich 90mm, die Breite 1SU – 4SU (17,5mm / 35mm / 52,5mm / 70mm). Sie lassen sich auf die genormten Hutschienen TS-35/7,5 sowie TS-35/15 montieren. Zu ihren Eigenschaften zählen außerdem ein geringer Leerlaufverbrauch von <0,3 W, ein hoher Wirkungsgrad bis zu 91% und eine einstellbare DC-Ausgangsspannung sowie ein breiter Arbeitstemperaturbereich (-30 bis +70°C).