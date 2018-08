Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo

14.08.2018

Die HKTDC Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo geht vom 26. bis 29. Oktober in ihre dritte Runde. 2018 werden in der Asia-World-Expo über 400 Aussteller erwartet. Seit der Premiere hat sich die Fachmesse zu einem Anziehungspunkt für Einkäufer und Aussteller industrieller und kommerzieller Beleuchtungen entwickelt.

Zielgruppe sind Architekten, Bauherren, Entwickler, Stadtplaner und Designer für Außenbereiche. Insgesamt zählte der Organisator, das Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), im letzten Jahr über 12.000 Besucher. Zusammen mit der vom 27. bis 30. Oktober stattfindenden HKTDC Hong Kong Lighting Fair im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) bildet sie einen der größten Marktplätze für die Branche weltweit. Neu dabei ist 2018 eine Zone für Beleuchtungen zur Förderung des Pflanzenwachstums in landwirtschaftlichen Betrieben und Aufzuchtanlagen. Auch Systeme für die Gestaltung von Gärten und öffentlichen Parks gehören zum Portfolio. Komplexe Outdoor-Beleuchtungssysteme mit hoher Leistung, die unterschiedliche Technologien verbinden und energieeffizient sind, finden Einkäufer im Bereich Exterior Lighting Solutions & Systems.