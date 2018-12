Homepilot von Rademacher jetzt "zweisprachig"

10.12.2018

Laut einer aktuelle Studie von Bitkom wird es bei Smart-Home-Betreibern zunehmend beliebter, Geräte mit den digitalen Sprachassistenten zu steuern: Sieben von zehn Befragten nutzen diese Funktion bereits in Ihrem Alltag. Rademacher hat schon früh auf den Trend reagiert und sein Smart-Home-System Alexa-kompatibel gemacht. Jetzt kann Rademachers Homepilot eine "zweite Sprache": Er lässt sich ab sofort auch per Google Assistant steuern.

"Die Nutzung von Sprachassistenten wird weiter zunehmen und wir wollen es den Anwendern möglichst einfach machen, sie in ihr Smart-Home zu integrieren", stellt Peggy Losen fest, Marketingleiterin bei Rademacher.

"Dazu gehört auch, dass bei unserem Homepilot-System kein Umdenken in englische Sprache nötig ist. Wir ermöglichen erstmals, dass in Verbindung mit Google Assistant nun auch Rollläden auf einen deutschen Sprachbefehl reagieren."

Ist die Sprachsteuerung einmal aktiviert, können die einzelnen Smart-Home-Funktionen wie Licht, Rollläden oder die Heizung ganz einfach auf Zuruf bedient werden – entweder in Kombination mit einem passenden Lautsprecher von Amazon oder Google, oder einfach über das Smartphone mit der entsprechenden Alexa- bzw. Assistant-App.

Die Vorteile im Alltag sind vielfältig: Wenn die Bewohner es sich abends zum Beispiel auf der Couch zu einem Filmabend gemütlich gemacht haben und es langsam dämmrig wird, genügen die Kommandos "Schließe die Rollläden im Wohnzimmer!" und "Schalte alle Lampen in der Küche aus" – das intelligente Zuhause reagiert sofort.