Homepilot: Smarte-Home-Steuerung von Rademacher

24.04.2019

Ein entspannter Feierabend, der Sonntag mit der Familie, ein gemeinsames Essen mit Freunden – einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen Menschen in ihrem Wohnzimmer. Daher spielen hier Gemütlichkeit und Wohlfühlen eine besonders wichtige Rolle. Im HomePilot Smart Home von Rademacher sorgt die vernetzte Technik ganz automatisch für ein behagliches Ambiente.

"Kommen die Bewohner abends nach Hause, empfängt sie bereits ein wohltemperiertes und angenehm beleuchtetes Wohnzimmer. Und auch die Rollläden wurden bereits mit Einsetzen der Dämmerung heruntergefahren", erläutert Peggy Losen, Marketingleiterin bei Rademacher.

"Die Nutzer brauchen sich um nichts mehr kümmern und können einfach entspannen und ihre Freizeit genießen."

Dabei passt sich das smarte Zuhause flexibel den individuellen Gewohnheiten der Bewohner an. Während wochentags beispielsweise die Heizung im Wohnzimmer nur abends für ein paar Stunden aktiviert ist und tagsüber im Energiesparmodus läuft, wird am Wochenende bereits am Vormittag der Wohnraum auf die gewünschte Temperatur gebracht. Auch komplexe Szenen lassen sich einfach hinterlegen und per Fingertipp abrufen.

Für einen kuscheligen Filmeabend wird beispielsweise die Deckenlampe ausgeschaltet, das Hintergrundlicht angenehm gedimmt und die Temperatur etwas höher eingestellt. Und mit der "Gute-Nacht-Szene" schaltet man mit einem Klick die Beleuchtung und alle elektrischen Geräte im Wohnzimmer aus.