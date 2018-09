Home & Trend Award für das LED-Panel von Müller-Licht

7.09.2018

Das LED-Panel "Round Switch Tone" von Müller-Licht ist mit dem Home & Trend Award 2018 als "Trendprodukt des Jahres 2018/19" ausgezeichnet worden. Das Multitalent überzeugte die Expertenjury in den Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Ökologie und wurde daher von der Initiative Lifecare als eines der beliebtesten Produkte aus der Welt des Wohnens prämiert.

Die besonders flache und leichte Flächenleuchte kombiniert Technik und Design und setzt unterschiedliche Wohnräume gekonnt in Szene. Mit dem LED-Panel sind direkte und indirekte Beleuchtung möglich. Dank der Switch-Tone-Technologie kann zudem die Farbtemperatur per haushaltsüblichem Lichtschalter in drei Stufen reguliert werden (super warmweiß, warmweiß und kaltweiß).

Beiliegende Farbfolien sorgen außerdem für indirekte Beleuchtung in unterschiedlichen Farben und ermöglichen damit eine ganz individuelle Lichtgestaltung. Aufgrund der schnellen und einfachen Montage ist das LED-Panel leicht und komfortabel von einer Person anzubringen: Die separate und handliche Anschlussbox ist schnell an Wand oder Decke montiert. Das federleichte Panel kann dann einfach in die Box "eingeklickt" werden.