Home-Pilot von Rademacher macht das Zuhause intelligent

25.08.2017

Die Rollläden schließen mit Einsetzen der Abenddämmerung automatisch und beim Verlassen des Hauses lässt sich die komplette Beleuchtung mit nur einem Knopfdruck ausschalten – viele Haus- und Wohnungsbesitzer möchten ihre eigenen vier Wände mit wenig Aufwand zu einem intelligenten Zuhause aufrüsten, in dem verschiedene alltägliche Routinen selbsttätig ablaufen.

"Der Vorteil des Duo-Fern-Funksystems ist, dass die einzelnen Komponenten zunächst auch eigenständig genutzt werden können. Die Bedienung erfolgt dann per Wandtaster oder Handsender. Steigt im Laufe der Zeit der Wunsch nach mehr Komfort, lassen sich die smarte Home-Pilot-Zentrale sowie weitere Komponenten einfach nachrüsten", so Peggy Losen.

"Wer also nicht gleich das ganze Hausvernetzen möchte, kann auch klein anfangen und zum Beispiel im ersten Schritt nur die Rollläden mit Rollladenmotor und Handsender oder elektrischem Gurtwickler automatisieren", erklärt Peggy Losen, Marketingleiterin bei Rademacher. Der Gang zu jedem einzelnen Rollladen und das mühsame Ziehen am Rollladengurt entfällt.

Beim Kauf muss nur darauf geachtet werden, dass diese Komponenten Duo-Fern-fähig sind. Denn diese Produkte enthalten das Funk-Protokoll, welches bereits auf die Anforderungen der Smart-Home-Systems zugeschnitten sind: Alle Duo-Fern-Produkte sind routingfähig. Das heißt jedes einzelne Gerät übernimmt die Weiterleitung eines Befehls an das nächste und meldet gleichzeitig an den Sender zurück, wenn der Befehl ausgeführt wurde. Das gewährleistet die größtmögliche Funktionssicherheit im gesamten System. Praktisch: Sind bereits Rollladen- oder Raffstoremotore vorhanden, können diese ebenfalls problemlos per Aktor funkfähig gemacht und in das Home-Pilot-System eingebunden werden.

Für die Inbetriebnahme des Home-Pilot sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig, lediglich ein PC mit Internetzugang und aktuellem Browser sowie ein Internet-Router müssen vorhanden sein. Die Home-Pilot-Box wird dann einfach an den Router angeschlossen. In Verbindung mit dem mitgelieferten USB-Stick wird die Box zur intelligenten Zentrale des Systems und vernetzt bis zu 100 Geräte miteinander.

Ob Beleuchtung, Rollladen, Markise, Rauchmelder, Heizung, Kameras für innen und außen oder Elektrogeräte – die verschiedenen Anwendungsbereiche können ganz flexibel nach individuellem Bedarf nachgerüstet werden. Auch komplexe Anwendungsszenarien lassen sich hinterlegen und per Knopfdruck abrufen. Für ausführliche Beratung und die Installation sollten sich Interessierte an den qualifizierten Home-Pilot-Fachmann wenden (Link s. u.).

Für größtmögliche Sicherheit bleiben die Daten lokal im Heimnetzwerk gespeichert und nicht in der Cloud. Das auf Home-Pilot basierende Smart-Home kann auf Wunsch auch ohne Internetverbindung lokal betrieben werden. Dabei sind die persönlichen Einstellungen im Home-Pilot hinterlegt und bleiben damit sicher in den eigenen vier Wänden. Wer lieber mobil sein möchte, behält über die kostenlose Home-Pilot-App auch von unterwegs per Smartphone sein Zuhause jederzeit im Blick und kann zum Beispiel überprüfen, ob alle Lichter ausgeschaltet oder die Fenster wirklich geschlossen sind. Rademacher entwickelt und produziert seine Smart-Home-Produkte in Deutschland, die nach einer einfachen Inbetriebnahme den Alltag der Bewohner spürbar erleichtern können