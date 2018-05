Hoffmeister beantragt Insolvenz

Am letzten Freitag, dem 27.04.2018, hat die Hoffmeister Leuchten in Schalksmühle einen Insolvenzantrag gestellt. Neben dem dortigen Standort sind auch die Hoffmeister-Betriebe in Berlin (Sill und SRM Technik) von der Insolvenz betroffen.

00 Hoffmeister Leuchten ist einer der traditionsreichen Lüdenscheider Leuchtenhersteller, das zwischenzeitlich bereits zu einer amerikanischen Gruppe und dann bis 2009 zu Philips gehörte.

Nach Auskunft des vorläufigen Insolvenzverwalters soll der Geschäftsbetrieb mit allen Mitarbeitern aufrecht erhalten werden. Insolvenzgeld ist bis Juni beantragt, parallel wird auch nach einem Investor gesucht. Das gilt auch für die Tochtergesellschaften der Hoffmeister-Gruppe in Berlin, den 2013 übernommenen Hersteller Sill Leuchten und die SRM Technik.