Hochwertige LED-Treiber mit Dali-Interface von Mean Well bei M+R

22.12.2017

Die neue Hlg320h-c-Serie von Mean Well mit optionaler Dali-Schnittstelle ist ein LED-Treiber mit 320 Watt Leistung für verschiedenste Anwendungen. Das LED-Netzteil arbeitet auf der Eingangsseite im Bereich von 90V bis 305V Wechselspannung oder alternativ 127V bis 431V Gleichspannung und stellt auf der Ausgangsseite Konstantstrom in sieben verschiedenen Versionen zwischen 700 mA und 3.500 mA zur Verfügung.

00 Hlg320h-c-Serie von Mean Well bei M+R

Dank der hohen Effizienz von 94% in Verbindung mit dem lüfterlosen Design kann dieser Treiber in einem weiten Bereich von -40°C bis +85°C Gehäusetemperatur bei statischer Luftkühlung (Konvektionskühlung) betrieben werden. Diese LED-Treiber tragen nicht nur das CE-Zeichen und entsprechen den Sicherheits-vorschriften gemäß UL, sondern sind auch von unabhängigen Prüflaboren nach dem europäischen Enec-Programm zertifiziert worden und erfüllen die seit 2008 gültigen Sicherheitsnorm EN 61347-2-13 für LED-Konverter in Beleuchtungseinrichtungen. Das grundsätzlich mit integrierter aktiver Leistungsfaktorkorrektur ausgestattete Netzteil ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Es ist optional mit zeitabhängiger Dimmfunktion verfügbar (D-Typ), für Ex-geschützte Bereiche zugelassen (Typ HL), oder ein Integriertes Potentiometer erlaubt auf Wunsch die Anpassung des Ausgangsstroms (Typ A / IP65). Selbstverständlich sind integrierte Mechanismen gegen Kurzschlüsse, Überspannung, Überlast und Übertemperatur.