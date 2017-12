Hochsaison für Lichtbeton

1.12.2017

Die Lichtbeton-Lösungen der erst seit kurzem auf dem deutschen Markt aktiven Light&Concrete Technologie (LCT) aus Österreich haben das Potenzial, die Fußgängersicherheit beim Überqueren der Straße durch zusätzliche Lichtakzente im Bodenbereich zu erhöhen. Die effiziente und umweltbewusste Beleuchtung kommt außerdem im privaten Bereich zum Einsatz. Dort kann sie zusätzlichen Schutz in der Hochsaison der Dämmerungseinbrüch bieten.

LCT aus Österreich bietet nun auch in Deutschland Betonplatten mit integriertem LED-Licht an, die sowohl zur Verwendung im privaten als auch im öffentlichen Raum geeignet sind. Das Produkt erfüllt nicht nur hohe gestalterische Ansprüche, sondern auch wichtige Funktionen in punkto Orientierung und Sicherheit. Die energie- und kostensparende Technologie kann dazu beitragen, die Sicherheit im Straßenverkehr durch eine gezielte Beleuchtung zu erhöhen.

Helle, reflektierende Kleidung, eine vorausschauende Fahrweise, aber auch technische Hilfsmittel können dabei helfen, die Situation zu entschärfen. Einerseits können die Lichtbetonblatten mit der Ampelregelung gleichgeschaltet werden. Ein optisches Signal in der Farbe der Ampelphase – auch an möglicherweise unaufmerksame Smartphone-Nutzer gerichtet – wird gesendet. Andererseits können die Funktionen auch auf Anforderung reagieren: An Fußgängerübergängen, deren Ampelregelung nachts deaktiviert ist oder wo keine Ampeln vorhanden sind, kann die Bodenbeleuchtung mit Hilfe von Sensoren aktiviert werden. Autofahrer erkennen dann besser, wenn jemand die Straße überqueren will.