Hemis-Deckenleuchten von RZB für öffentliche Räume

10.01.2019

In großen Veranstaltungssälen, Bürogebäuden, Bildungseinrichtungen oder Empfangsbereichen sind vielseitig einsetzbare Leuchten gefragt. Sie müssen eine an die Raumdramaturgie angepasste Ausleuchtung ermöglichen, sich durch eine elegant-diskrete Bauform auszeichnen und gleichzeitig kreativen Spielraum für ein individuelles Lichtdesign bieten. Dieses anspruchsvolle Aufgabenprofil erfüllen die Deckenleuchte der Hemis-Serie mit einer besonderen Linsentechnologie.

Spezielle Optiken erzeugen eine diffuse, blendfreie Lichtverteilung (UGR < 22). Zwei Farbtemperaturen – 3.000 K und 4.000 K – und eine Farbwiedergabe von Ra > 80 gewährleisten hohe Lichtqualität. Diese Konfigurationsmöglichkeiten versetzen Planer in die glückliche Lage, "optische Hingucker" kreieren zu können, die den unverwechselbaren Charakter eines Raumes unterstreichen. Visuell spannender Nebeneffekt: Der überstehende Gehäuserand verleiht der Hemis-Leuchtenserie ein "schwebendes", futuristisches Erscheinungsbild.

Verantwortlich dafür ist das stromlinienförmige Design, das eine kompakte und schlanke Bauform ermöglicht. Mit einer Gesamthöhe von weniger als 33 mm sorgen Hemis-Leuchten in jedem Raumkonzept für eine unaufdringlich progressive Note und erledigen dort mit hoher Zuverlässigkeit ihren Job. Die Lebensdauer der LEDs wird mit mindestens 50.000 Stunden (L70, B10) angebeben. Sie ermöglichen mit bis zu 125 lm/Watt eine exzellente Leistung und realisieren darüber hinaus Energieeinsparungen von bis zu 70 %.

Die Leuchtenserie ist sowohl in runder als auch quadratischer Form in je drei Größen erhältlich. Gehäuse und Montageplatte werden per Bajonettverschluss miteinander verbunden, die Plug&Play-Steckverbindung gewährleistet eine einfache Inbetriebnahme.