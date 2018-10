Anzeige

Hella und Faurecia präsentieren Konzept für Fahrzeuginnenraum der Zukunft

23.10.2018

Der Licht- und Elektronikspezialist Hella und der französische Technologiezulieferer Faurecia arbeiten zusammen an Technologien für den Fahrzeuginnenraum von Morgen. Hella liefert hierfür innovative Produkte im Bereich der Innenbeleuchtung.

Faurecia bringt seine Kompetenz als Komplettsystem-Integrator für Fahrzeuginnenräume ein. Die ersten Lösungen haben die beiden Unternehmen in einem Fahrzeug integriert, das vom 2. bis 14. Oktober 2018 auf der wichtigsten Automesse Europas, dem Autosalon Paris, zu sehen war. Automobile Megatrends wie Konnektivität, Individualisierung und Autonomes Fahren werden das Fahrerlebnis verändern.

"Hella entwickelt daher dynamische Innenbeleuchtungslösungen, um diese Trends zu unterstützen und gleichzeitig den Fahrern Sicherheit und Komfort zu bieten", sagt John Kuijpers, Leiter des Bereichs KFZ-Innen- und Außenbeleuchtung bei Hella. Wie diese Lösungen aussehen können, ist am Beispiel eines Konzeptfahrzeugs erlebbar. Bevor der Fahrer in das Fahrzeug einsteigt, werden sein Profil und seine Präferenzen in der Cloud erfasst, gespeichert und dem Cockpit mitgeteilt.