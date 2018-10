Anzeige

Hella mit starkem Umsatz- und Ergebnisplus im ersten Quartal

1.10.2018

Der Licht- und Elektronikexperte Hella ist mit einem starken Umsatz- und Ergebnisplus in das Geschäftsjahr 2018/2019 gestartet und setzt damit seine erfolgreiche Geschäftsentwicklung fort. So stieg der währungsbereinigte Konzernumsatz im ersten Quartal (1. Juni bis 31. August 2018) um 10,3 Prozent, der berichtete Umsatz erhöhte sich um 9,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,6 Milliarden Euro).

Zentraler Wachstumstreiber ist im ersten Quartal das Automotive-Segment gewesen. Der berichtete Umsatz des Segments erhöhte sich um 11,2 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,2 Milliarden Euro). Ursächlich hierfür waren insbesondere zahlreiche Produktionsanläufe sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach innovativen Lichtsystemen und Elektroniklösungen, unter anderem in den Bereichen Fahrerassistenzsysteme und Energiemanagement. Zudem hat sich die Profitabilität des Segments verbessert. Das bereinigte Ebit erhöhte sich um 16,1 Prozent auf 106 Millionen Euro (Vorjahr: 91 Millionen Euro). Dies entspricht einer gestiegenen bereinigten Ebit-Marge in Höhe von 7,6 Prozent (Vorjahr: 7,3 Prozent).

Der berichtete Umsatz des Segments Spezialanwendungen liegt nach den ersten drei Monaten bei rund 100 Millionen Euro und damit auf Vorjahresniveau. Positiv hat sich im ersten Quartal insbesondere das Geschäft im Bereich mit Land- und Baumaschinen entwickelt, wohingegen sich die Schließung des Produktionsstandortes Australien mindernd auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt hat. Das berichtete Ebit des Segments reduzierte sich im ersten Quartal aufgrund von positiven Einmaleffekten im Vorjahreszeitraum auf 13 Millionen Euro (Vorjahr: 16 Millionen Euro). Folglich verringerte sich die Ebit-Marge auf 12,8 Prozent (Vorjahr: 16,1 Prozent).

Nach den ersten drei Monaten bestätigt Hella den positiven Unternehmensausblick für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 (1. Juni 2018 bis 31. Mai 2019).

"Wir befinden uns in einem anspruchsvollen, sehr dynamischen Branchenumfeld. Damit nehmen auch die Unsicherheiten für die Automobilbranche in Summe weiter zu", sagte Dr. Rolf Breidenbach. "Dennoch bekräftigen wir aufgrund unserer guten strategischen Positionierung unsere Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr." So geht Hella nach wie vor von einem Anstieg des währungs- und portfoliobereinigten Umsatzes sowie des bereinigten Ebit gegenüber dem Vorjahr von jeweils 5 bis 10 Prozent aus und erwartet eine bereinigte Ebit-Marge in etwa auf Vorjahresniveau.