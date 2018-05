Hella-Filme beim New York TV- & Film-Festival ausgezeichnet

16.05.2018

Auf der in Las Vegas ausgerichteten Gala des New Yorker Fernseh- und Film-Festivals wurden am 10. April 2018 gleich zwei Filme des Licht- und Elektronikexperten Hella mit Bronze-Medaillen ausgezeichnet.

Die Bronzemedallie in der Kategorie PR erhielt der Film "The Art of Sight", der die Leistungsfähigkeit der 77 GHz Radarsensoren von Hella erläutert. Die Sensoren ermöglichen um das Fahrzeug herum eine 360° Umfelderkennung zur Identifikation von bewegenden Objekten - vom Auto, über Fahrradfahrer bis hin zu Fußgängern. Das ist eine Funktion, die insbesondere beim automatisierten Parken erforderlich sein wird. Ebenfalls eine Bronzemedallie in der Kategorie Animation erhielt der Film "The Art of Light". Im Film demonstriert Hella neueste Lichttechnologien und zeigt anhand von Anwendungsbeispielen das Potenzial an Möglichkeiten und Funktionen auf. Dazu zählen beispielsweise Projektionen von Schutzzonen um Radfahrer sowie Linien, welche die ideale Fahrspur vorgeben.