HCL statt Zeitumstellung?

10.09.2018

Eeine europaweite Umfrage zur Zeitumstellung hat ergeben: 80 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer sprechen sich gegen das halbjährliche Umstellen der Uhr aus. Viele beklagen die damit einhergehende Störung des Biorhythmus‘ und daraus resultierende gesundheitliche Probleme, wie Schlaf- oder Appetitlosigkeit.

Was die meisten nicht wissen: Licht spielt eine wichtige Rolle, um die innere Uhr im Takt zu halten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Lichtunternehmens Ledvance ist rund 2/3 der Deutschen nicht klar, dass Licht überhaupt eine biologische Wirkung auf den Körper hat. So wissen sie nicht, dass warmes, gelblich-rötliches Licht am Abend einen gesunden Nachtschlaf unterstützt. Oder, dass uns morgens und tagsüber helles Licht mit hohem Blauanteil aktiviert und so unter anderem unsere Konzentrationsfähigkeit fördert.