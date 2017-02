HCL-Konzept von Bartenbach in Psychiatrischer Klinik Slagelse, Dänemark

6.02.2017

Besonders wichtig ist die Integration biologisch wirksamen Lichts in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, da Patienten und Bedienstete sehr viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Vorbildlich umgesetzt wurden diese Anforderungen beim Bau der Psychiatrischen Klinik in Slagelse, Dänemark von Karlsson Architekten/VLA und Bartenbach.

00 Herzstück des Klinikbaus ist ein zentrales mehrgeschossiges Atriumhaus, Foto: Jens Lindhe. Oberlichter versorgen das Atrium und die Kantine gleichmäßig mit Tageslicht, Foto: Jens Lindhe. In den Erschließungszonen bringen Oberlichter und Fenster Tageslicht ins Innere, Foto: Jens Lindhe. Die Architekten folgten Entwurfsprinzipien wie Offenheit und Transparenz, Nähe und Flexibilität, Foto: Jens Lindhe.

Das Lichtkonzept basiert auf den neusten Erkenntnissen zu Licht und Gesundheit, die von Bartenbach-Mitarbeitern laufend im Rahmen von diversen Forschungsprojekten gewonnen werden. Die in Form eines Pavillions entwickelte Klinik umfasst allgemeine Psychiatrie, Gerichtspsychiatrie, Hochsicherheitstrakt, Ambulanz, Notaufnahme sowie Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen. Auf 44.000 m² finden 190 Bettenzimmer Platz. 200 bis 300 Menschen werden täglich ambulant behandelt.



Die Architekten folgten Entwurfsprinzipien wie Offenheit und Transparenz, Nähe und Flexibilität. Und sie legten Wert auf ablesbare Raumhierarchien, den Bezug nach draußen sowie ein ansprechendes Farb- und Kunstkonzept. Herzstück des Klinikbaus ist ein zentrales mehrgeschossiges Atriumhaus. Oberlichter versorgen das Atrium und die Kantine gleichmäßig mit Tageslicht. Durch spezielles Glas in den Dächern erscheint das Tageslicht im Innenraum wärmer als draußen. Die Stahlstruktur im Glasdach ist Ost-West ausgerichtet. So kann die Nutzung des Sonnenlichts genauso wie Sonnenschutz der nach Süden ausgerichteten Räume gewährleistet werden.