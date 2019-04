Gro-Lux-Leuchtensystem von Sylvania für die Pflanzenzucht

Sylvania hat eine lange Geschichte und weitreichende Erfahrungen im Bereich der Pflanzenbeleuchtung. Die erste Lichtquelle hierfür wurde bereits 1962 von Sylvania patentiert und seitdem konsequent weiterentwickelt. Nun präsentiert Sylvania die neuesten Lösungen: Gro-Lux-Lampen und -Leuchten mit LED-Ausstattung.

Das Förderung von Pflanzenwachstum in Innenräumen wird zunehmend populärer. Sei es im Privathaushalt, in dem die eigenen Gewürze in der Küche gezüchtet werden, oder in Unternehmen, die den Anbau von Lebensmitteln effizienter gestalten möchten. In beiden Fällen wird eine energieeffiziente und zuverlässige Beleuchtungslösung benötigt.

Das genau bietet Sylvania mit der neuen Gro-Lux-Serie von LED-Leuchten. Das Beleuchtungssystem Gro-Lux-Linear ist speizlell auf Pflanzenzüchter ausgerichtet, die ihre Erträge steigern und gleichzeitig die Bedürfnisse der Pflanzen erfüllen möchten. Durch eine leistungsstarke, passiv gekühlte, modulare Bauweise und die einfache Installation mittels elektrischer und mechanischer Schnittstellen, lassen sich Lösungen entwickeln, die vom kleinen Gewächshaus bis hin zur Großanlage reichen.

Die LED-Module können einzeln oder in einem passenden LED-Rahmen genutzt werden und erlauben so ein hohes Maß an Flexibilität. Mit einem Verbrauch von 396W, liefert sie eine Lichtleistung von 1.080μmol und das komplett geräuschlos. Damit kann eine 600W 400V EL Gartenbauleuchte ebenbürtig ersetzt und bis zu 30% Energie eingespart werden.