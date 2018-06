Goethe-Museum Düsseldorf: Taten des Lichts - Mack & Goethe

15.06.2018

Bis zum 29.07.2018 zeigt das Düsseldorfer Goethe-Museum eine repräsentative Sonderausstellung, die das Werk Heinz Macks mit Ideen und Gedanken von Johann Wolfgang von Goethe in Beziehung setzt.

Die zentralen künstlerischen Themen des Malers und Bildhauers Heinz Mack sind Licht und Farbe sowie deren Wechselwirkungen. Auch Goethe hat sich vier Jahrzehnte lang immer wieder mit diesen Phänomenen befasst. Seine Schrift "Zur Farbenlehre" ist nicht nur sein umfangreichstes Werk, vielmehr hielt er es auch für sein wichtigstes. Was liegt da näher, als die beiden Künstler, deren Interesse an Licht und Farbe niemals erlosch, in einer Zusammenschau einander gegenüberzustellen und dabei genauer zu beleuchten, was die scheinbar gegensätzlichen Persönlichkeiten miteinander verbindet: den Klassiker und den Avantgardisten des Zero-Aufbruchs, den malenden Dichter und den dichtenden Maler?

Die gattungsübergreifende Ausstellung präsentiert zahlreiche selten oder noch nie gezeigte Werke Heinz Macks sowie vielfältige Exponate aus dem Bestand des Goethe-Museums, ferner rare Leihgaben aus Weimar, Dresden und Wien. Eigens zur Ausstellung hat Mack einen 9 Meter hohen Farbturm für den Museumsvorplatz konzipiert, der sich nicht nur durch seine Höhe, sondern auch durch seine leuchtende Farbigkeit und das dynamische Windspiel eindrucksvoll präsentiert.