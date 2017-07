Glasfassade von Frener & Reifer für die Foundation Foster Madrid

3.07.2017

Zu 82. Geburtstag von Norman Foster wurde in Madrid feierlich ein neuer Pavillon der Norman Foster Foundation eröffnet. Er wurde von Norman Foster persönlich entworfen und als Erweiterungsbau eines historischen Palastes von Frener & Reifer geplant, gefertigt und montiert. Der Pavillon sollen in Zukunft Konferenzen und Ausstellungen beherbergen, um Besuchern eine ganzheitliche Sicht auf Architektur, Design, Technologie und Kunst zu eröffnen.

Der weltbekannte Architekt reiste im Zuge der Planungsarbeiten im Oktober 2016 persönlich zum Hauptsitz von Frener & Reifer nach Brixen, um zusammen mit Franz Reifer an der Glasfassade des Pavillons zu arbeiten. Gemeinsam tüftelten die beiden Herren an den technischen Details der schlichten und sehr eleganten Fassade und einer gigantischen Wendeflügeltür für das zukünftige Museum

Groß war die Freude beim Brixner Team, als der Stiftungszubau nach nur drei Monaten intensiver Präzisionsarbeit pünktlich am 1. Juni eröffnet werden konnte. Der nahezu transparente Neubau fügt sich heute nahtlos in den über 100 Jahre alten Bestand ein. Der Pavillon ist an zwei Seiten vollständig verglast und kann im Eingangsbereich sowohl über eine Drehtür als auch über die bereits erwähnte Wendeflügeltür betreten werden.