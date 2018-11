Anzeige

Glaselement FE von Lamilux für moderne Bauprojekte

14.11.2018

Durchdachtes Design in einer Vielzahl von Varianten: Die Neuentwicklung des bestehenden CI-System-Glaselements FE ist ein neuer Meilenstein in der Produktentwicklung der Flachdachfenster von Lamilux. Architekten, Verarbeiter und Gebäudenutzer profitieren von einem innovativen Rahmenprofil sowie durchdachten Gestaltungsmerkmalen mit vielfachem Zusatznutzen.

Das Erscheinungsbild des neuen Glaselements ist durchweg homogen - ohne störende Verbindungselement. Denn bei der Herstellung des Oberlichts wird eine neue Fügetechnologie angewandt, bei der Rahmenteile an den Eckpunkten ohne sichtbare Verschraubungen oder Schweißnähte zusammengefügt werden. Zudem setzt Lamilux auf eine "Structural-Glazing" genannte Technik, mit der Glasscheiben und Rahmen verklebt statt geklemmt werden. Dies ermöglicht Regenwasser und Schmutz, auf der planebenen Oberfläche des Flachdach Fensters an allen vier Seiten ablaufen zu können.

Unsichtbar ist ebenso die Integration sämtlicher Antriebe, Netzteile, Kabel und sonstiger Komponenten in den Rahmen des Oberlichts. Blickt man vom Gebäudeinneren aus auf das Glaselement, sind keinerlei Motor oder Verblendung zu erkennen. So ist das Glaselement nicht nur rafiniertes Gestaltungselement für das Innendesign des Gebäudes, sondern dank des einfachen Anschlusses auch besonders handwerkerfreundlich. Weiterhin wird aber auch das bereits gewohnt umfangreiche Portfolio an Antrieben angeboten.